Ozpetek firma campagna stellare su Orient Express per Garatti

L'autore di "Diamanti" ha realizzato un cortometraggio a bordo dell'iconico treno per celebrare le nuove creazioni del brand di Alta Gioielleria. Tra i passeggeri del viaggio tra Venezia e Parigi anche Kasia Smutniak, Greta Ferro, Giancarlo Commare e Rocco Ritchie

Lusso, glamour, pietre preziose. Questi gli elementi magici della formula di Garatti per la stagione che sta per iniziare che vivrà attraverso un racconto di Ferzan Ozpetek, maestro di cerimonia di un viaggio speciale sull'Orient Express in viaggio tra Venezia e Parigi.

Le due città, simboli di bellezza e lifestyle lussuoso, sono state punti di partenza e di arrivo di una traversata popolata da star.

A bordo dell'iconico convoglio celebrità come Isabella Ferrari, Kasia Smutniak, Greta Ferro, Rocco Ritchie, Denise Tantucci e Saul Nanni.

Il girato sarà svelato a maggio.

Un viaggio da Venezia a Parigi nel corto di Ozpetek Sarà svelato al pubblico a maggio prossimo il cortometraggio d'autore firmato da Ferzan Ozpetek per Garatti, il brand milanese di Alta Gioielleria che realizza preziosi con diamanti rari, inclusi quelli verdi e rossi.

Creazioni di capogiro, quelle della nuova collezione presentata a bordo treno, una brand experience di cui, per ora, sono stati diffusi solo gli scatti, già sufficienti per far sognare gli amanti dei gioielli, sel lusso e del jet set.

Ferzan Ozpetek ha messo la sua creatività al servizio del marchio per filmare un cortometraggio dal cast stellare.

A bordo dell'Orient Express, favoloso convoglio ferroviario di Belmond, Kasia Smutniak, Isabella Ferrari, Greta Ferro, Saul Nanni, Giancarlo Commare,

Denise Tantucci e Andrea Di Luigi hanno viaggiato da Venezia a Parigi in abito da sera, sfoggiando i pezzi di Alta Gioielleria realizzati con diamanti fancy color rossi, verdi, blu.

Il viaggio è iniziato all'Hotel Danieli di Venezia con una magica serata all'insegna del glamour e del luccichio. Il resto del viaggio sarà probabilmente parte del corto che sarà presentato a maggio. Approfondimento Diamanti, la magia del cinema e la forza delle donne. La recensione

Le nuove collezioni Garatti, gioielli anche per lui Garatti ha unito l'esperienza del viaggio sull'Orient Express alla presentazione della nuova collezione la nuova collezione "Black Tie" dedicata alle occasioni speciali, anche per lui, completa di papillon, gemelli e spille con pavè di diamanti e pietre preziose che nascono come accessori maschili ma si trasformano in elementi unisex, sfidando le convenzioni tradizionali.

Oltre a questi, c'è poi la collezione "Liberty", un omaggio a un'epoca affascinante, creativa ed elegante caratterizzata da un intreccio unico tra arte e natura rappresentato da gioielli in oro bianco e incantevoli diamanti fancy color rosa e bianchi, collane e bracciali rigido, orecchini pendenti e anelli, veri capolavori di design, capaci di trasportare chi li indossa in un viaggio attraverso il tempo.