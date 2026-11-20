Il ritorno in Italia da headliner a Firenze Rocks con il Take Cover Tour 2027, il 25 giugno, insieme a Queens of the Stone Age e Fat Dog (e altri artisti che verranno annunciati presto). L’ultimo album che segna un ritorno alle radici della band, registrato nello studio a casa di Dave, “l’uomo delle scalette dei concerti”. La band che ha superato momenti difficili. E il ritiro dalle scene, che non è proprio tra le opzioni. Abbiamo incontrato Chris Shiflett dei Foo Fighters: "Siamo una rock band. Smettere? Mai!" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Incontro Chris via zoom appena qualche giorno fa e, per delle strane coincidenze, abbiamo quasi lo stesso fuso orario. Gli dico che sono a Las Vegas per lavoro e, prima di parlare del ritorno in Italia dei Foo Fighters, Chris mi dà subito un consiglio su come affrontare Sin City al meglio: “Bevi tanta acqua! A Vegas può essere difficile, ma è la cosa migliore da fare. Se vuoi superare il jet-lag, idrata il tuo corpo. E soffrirai meno il lungo volo”. Un consiglio che terrò a mente nei successivi giorni di lavoro a Las Vegas, un consiglio prezioso che mi fa molto piacere ricevere da lui che con i Foo Fighters è da anni in giro per il modo…e di fusi orari, cambi, voli e corse in aeroporto ne sa più di qualcosa. "L'Italia è sempre fantastica" Parliamo del ritorno in Italia della band, che suonerà a Firenze Rocks da headliner il 25 giugno nell’ambito del Take Cover Tour 2027, imponente serie di concerti che attraverserà Europa e Regno Unito fra l’estate e l’autunno 2027. Gli chiedo come si sente all’idea di suonare di nuovo in Italia: “Oh, Great time! In Italia si sta sempre bene. Mia moglie mi chiede di comprarle cose che trovo solo da voi…il cibo è fantastico, la gente è meravigliosa e i concerti sono sempre incredibili”.

"I Foo Fighters sono rimasti insieme facendo un passo alla volta, nonostante tutte le difficoltà" Chiacchieriamo dell’identità della band che, con l’album Your Favorite Toy pubblicato lo scorso 24 aprile, è tornata alle vere radici del gruppo. Dopo così tanti anni e così tante cose fatte da ogni componente, cosa porta un gruppo come i Foo Fighters a restare insieme? Chris risponde molto candidamente: “Sai, questa è proprio una bella domanda. Credo che, molto semplicemente, abbiamo continuato a lavorare. Ci sono stati momenti difficili, in cui non sapevamo se le cose sarebbero funzionato e se avremmo continuato. Alla fine, però, abbiamo continuato a fare un passo alla volta, pubblicando dischi, andando in tour, e basta. Sai, non c’è nessuna formula magica se non quella di continuare a lavorare, a muoverti, altrimenti si ferma tutto”. "L'ultimo disco è stato registrato nello studio a casa di Dave" Continuare a scrivere, fare musica, insieme. Ma come lavorano in studio i Foo Fighters? “Abbiamo fatto tanti dischi nel corso della nostra carriera. L’ultimo, Your Favorite Toy, l’abbiamo costruito a casa di Dave. Ha uno studio piccolino, proprio sopra al suo garage: proprio per il fatto che non possono stare troppe persone in questo spazio, lì ci andava solo chi doveva registrare. Dave c’era sempre, ma era a casa sua…faceva avanti e indietro, magari andava a cucinare qualcosa per cena. Dave c’era e non c’era, si muoveva spesso. C’era Oliver Roman, ingegnere del suono che ha prodotto il disco, e altri amici che hanno lavorato al progetto. Io arrivavo quando c’era da suonare su una traccia di batteria, una traccia che aveva già messo nero su bianco Dave e su cui poi io mettevo il mio. Il disco è nato molto velocemente: nessuna prova prima, nessuna preproduzione…Di fatto senti, e suoni a seconda di ciò che senti, di come reagisci. Sai, alla fine io butto un sacco di idee nel sacchetto delle nostre composizioni: idee che magari non verranno utilizzate, ma che stanno bene sulla voce di Dave. Poi ci lavoriamo insieme e vediamo l’opzione migliore. Abbiamo registrato album in spazi non convenzionali, e ogni progetto è diverso”. Approfondimento Firenze Rocks 2027, in programma Foo Fighters, Evanescence e Placebo

Shiflett sui Foo Fighters: "Siamo sempre una rock band!" I Foo Fighters hanno sperimentato nel corso degli anni ma, alla fine, sono sempre rimasti quella band che tutti conosciamo. Hanno percorso strade diverse, ma sono sempre tornati a casa. Si può, quindi, restare fedeli alla propria identità? Chris non ha dubbi: “Siamo e restiamo sempre una rock band e Dave, questo progetto, voleva fosse grezzo, quasi crudo. Quando ci siamo trovati e abbiamo iniziato a parlare di un nuovo disco non avevamo le idee molto chiare, se non quella di avere un progetto grezzo. Quando ti trovi a lavorare a un disco ognuno porta le sue idee: è un’ottima cosa, certo, ma per questo album in particolare Dave non voleva mille pensieri. Tre cose, dirette e ci siamo concentrati su quelle”. "Abbiamo affrontato momenti difficili, ma abbiamo continuato anche grazie ai nostri fa, a chi viene ai nostri concerti" I Foo Fighters negli ultimi anni hanno vissuto momenti piuttosto complicati, dalla scomparsa di Taylor Hawkins all’annuncio di una nuova paternità, fuori dal matrimonio, di Dave Grohl. Momenti che hanno dato delle scosse piuttosto importanti alla band che, nonostante tutto, ancora è fortissima. Chiedo a Chris se c’è un segreto per superare momenti difficili e continuare a stare insieme. Forse un gruppo è come una famiglia? “Sai, siamo molto fortunati perché la gente continua a venire ai nostri concerti. E va sempre meglio da quel punto di vista. Non avremmo mai immaginato di essere ancora qui, e che tutto sarebbe andato sempre meglio. Siamo fortunatissimi: finché ci sarà qualcuno che ci vuole ascoltare, continueremo a farlo. Siamo felici di poterlo fare ancora e ancora”. "Ci fa le scalette dei concerti? Dave!" E come si fa la scaletta di un concerto, quando hai così tante canzoni? “Dave è l’uomo delle scalette dei concerti! Credo lo fosse anche quando era nei Nirvana. Delle volte mette giù i brani con alcuni suggerimenti, altre volte fa delle foto ai brani e me li manda. Ha un approccio molto chiaro: fa come se fosse un mixtape, con brani rock che ti portano su, altri più tranquilli…un nostro concerto ha un po’ di tutto di noi”. Approfondimento Gli Editors e il nuovo album: "Ci ha ricordato perché siamo una band"