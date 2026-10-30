Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Gli Editors e l'album "Surface, Echo & Sound": "Ci ha ricordato perché siamo una band"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Rahi Rezvani

Un nuovo album registrato tutti insieme in uno studio. La necessità di raccontare ciò che ognuno di noi vive, tra malinconia e paura. L’identità di una band, che non deve necessariamente essere statica. I concerti e i dischi di vent’anni di carriera, che continuano a suonare bene. E il ritorno alle origini, che ha loro ricordato perché sono una band: abbiamo incontrato Tom Smith e Elliott Williams degli Editors per il nuovo album “Surface, Echo & Sound”. L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ