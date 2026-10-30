Un nuovo album registrato tutti insieme in uno studio. La necessità di raccontare ciò che ognuno di noi vive, tra malinconia e paura. L’identità di una band, che non deve necessariamente essere statica. I concerti e i dischi di vent’anni di carriera, che continuano a suonare bene. E il ritorno alle origini, che ha loro ricordato perché sono una band: abbiamo incontrato Tom Smith e Elliott Williams degli Editors per il nuovo album “Surface, Echo & Sound”. L'intervista