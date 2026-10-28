Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

I Nickelback tornano con "Everything Under The Sun": "Siamo e saremo sempre una rock band"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

L’undicesimo album, uno dei più forti mai scritti dalla band. I brani degli inizi, che suoneranno sempre perché fanno parte della loro storia. Il processo creativo che è cambiato, i fan di più generazioni. Il tour che li porterà in Italia a giugno 2027. Ma anche la scoperta e fruizione della musica, che negli anni è cambiata. E una certezza: nati come rock band, resteranno sempre una rock band. Abbiamo incontrato Mike Kroger dei Nickelback, che ci ha raccontato l’album "Everything Under The Sun". L’intervista

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ