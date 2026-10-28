L’undicesimo album, uno dei più forti mai scritti dalla band. I brani degli inizi, che suoneranno sempre perché fanno parte della loro storia. Il processo creativo che è cambiato, i fan di più generazioni. Il tour che li porterà in Italia a giugno 2027. Ma anche la scoperta e fruizione della musica, che negli anni è cambiata. E una certezza: nati come rock band, resteranno sempre una rock band. Abbiamo incontrato Mike Kroger dei Nickelback, che ci ha raccontato l’album "Everything Under The Sun". L’intervista
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider