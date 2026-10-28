L’undicesimo album, uno dei più forti mai scritti dalla band. I brani degli inizi, che suoneranno sempre perché fanno parte della loro storia. Il processo creativo che è cambiato, i fan di più generazioni. Il tour che li porterà in Italia a giugno 2027. Ma anche la scoperta e fruizione della musica, che negli anni è cambiata. E una certezza: nati come rock band, resteranno sempre una rock band. Abbiamo incontrato Mike Kroger dei Nickelback, che ci ha raccontato l’album "Everything Under The Sun". L’intervista