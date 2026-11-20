La sua scomparsa arriva mentre la pellicola è impegnata nel percorso verso gli Oscar 2027. L'attrice è scomparsa dopo aver combattuto contro un linfoma
È morta a 32 anni Jorrybell Agoto, attrice filippina diventata nota a livello internazionale grazie a Filipiñana, il film diretto da Rafael Manuel scelto dalle Filippine per rappresentare il Paese nella corsa agli Oscar 2027. L'attrice è scomparsa il 17 novembre dopo aver combattuto contro un linfoma. La notizia è stata confermata dalla famiglia e dalla società di produzione Epicmedia, che le ha dedicato un messaggio di addio: "Ti vogliamo bene, Belle. Niente più dolore". Anche il distributore americano Kino Lorber ha ricordato Agoto, sottolineando quanto il suo talento avesse contribuito a dare vita al personaggio di Isabel. La sua morte arriva in un momento importante per il film, reduce dal successo al Sundance Film Festival e dall'attenzione ottenuta nei festival internazionali.
Il successo di Filipiñana
Nel film Agoto interpretava Isabel, una giovane lavoratrice impiegata come addetta al campo da golf in un esclusivo club alle porte di Manila. Attraverso il suo personaggio, la pellicola racconta un universo apparentemente perfetto, dietro il quale si nascondono violenza, disuguaglianze e rapporti di potere. La performance dell'attrice è stata tra gli elementi più apprezzati dell'opera, che ha conquistato al Sundance 2026 il Premio speciale della giuria per la visione creativa nella sezione World Cinema Dramatic. Agoto aveva già interpretato Isabel nel cortometraggio omonimo del 2020, vincitore dell'Orso d'Argento alla Berlinale. Dopo gli studi in arti teatrali e diverse esperienze nel cinema indipendente, nel 2025 era stata selezionata per il programma Berlinale Talents. Una carriera ancora agli inizi, ma già capace di attirare l'attenzione della critica internazionale.