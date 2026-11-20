È morta a 32 anni Jorrybell Agoto, attrice filippina diventata nota a livello internazionale grazie a Filipiñana, il film diretto da Rafael Manuel scelto dalle Filippine per rappresentare il Paese nella corsa agli Oscar 2027. L'attrice è scomparsa il 17 novembre dopo aver combattuto contro un linfoma. La notizia è stata confermata dalla famiglia e dalla società di produzione Epicmedia, che le ha dedicato un messaggio di addio: "Ti vogliamo bene, Belle. Niente più dolore". Anche il distributore americano Kino Lorber ha ricordato Agoto, sottolineando quanto il suo talento avesse contribuito a dare vita al personaggio di Isabel. La sua morte arriva in un momento importante per il film, reduce dal successo al Sundance Film Festival e dall'attenzione ottenuta nei festival internazionali.