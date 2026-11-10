La ex top model e star del piccolo schermo si è spenta dopo una lunga battaglia con la sclerosi multipla. La notizia è stata data dai due figli, Airyn e Julian, avuti con De Niro

Toukie Smith , attrice ed ex modella statunitense, è morta lo scorso 4 novembre a New York dopo aver combattuto per lungo tempo la sclerosi multipla , la notizia, che è stata diffusa pubblicamente solo diversi giorni dopo, è arrivata con un annuncio congiunto da parte dei due figli della star dello schermo e delle passerelle, Ayrin e Julian , nati dalla relazione di lungo corso di Smith con l'attore Robert De Niro . Toukie Smith è stata una protagonista del mondo della moda negli anni Settanta e un volto della tv tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Nel 1978 Bloomingdale's l'aveva nominata modella dell'anno .

La carriera tra moda, cinema e tv

Toukie Smith è morta dopo "una lunga e coraggiosa battaglia" contro la sclerosi multipla, si legge nell'annuncio che contiene la notizia della sua morte, malattia che l'aveva colpita da tempo ma di cui non erano stati comunicati in precedenza i dettagli della scoperta e del decorso.

Smith, che non era presente sulla scena pubblica da tempo, era stata una celebre modella, prima di diventare un volto del piccolo schermo.

La carriera nella moda, che era iniziata per seguire le orme del fratello Willi Smith, designer morto a soli 39 anni nel 1987 per le complicazioni legate all'AIDS, l'aveva condotta sulle passerelle come indossatrice per Patrick Kelly, Givenchy, Thierry Mugler e Issey Miyake.

Oltre alle sfilate, Smith aveva posato per illustri obiettivi finendo sulel pagine di Vogue, Ebony, Cosmopolitan e altre riviste popolari negli anni Settanta e Ottanta come Seventeen e Redbook.

Dopo oltre un decennio di attività nel mondo della moda, Smith si era dedicata quasi completamente alla recitazione.

I primi ruoli risalgono alla fine degli anni Ottanta, quando ha partecipato alla quarta stagione di Miami Vice. Poi, nella stagione 1989-90 ha recitato nella sit-com 227.

Altri crediti della sua filmografia comprendono film come Talkin' Dirty After Dark (1991), Così mi piace (1994) e Uno sguardo dal cielo (1996).

