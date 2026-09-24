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Martin Scorsese e Robert De Niro decorati con la Legione d'onore, il video con DiCaprio

Cinema
©Getty

Si è tenuta a New York la cerimonia che ha visto protagonisti Martin Scorsese e Robert De Niro decorati con la Legione d'Onore ricevuta dalle mani del presidente francese Emmanuel Macron. Iconico il video sui social con il collega DiCaprio a margine dell'evento

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La più alta onorificenza conferita dallo Stato francese, la Legione d’Onore, è stata assegnata dal presidente francese Emmanuel Macron in occasione della sua visita a New York, a due dei nomi più importanti della settina arte, l'attore Robert De Niro e il regista Martin Scorsese. La cerimonia ha avuto luogo alla presenza del Capo dell'Eliseo, presso Villa Albertine, centro culturale e residenza francese nel cuore di Manhattan.

Le motivazioni

L'ottantatreenne Martin Scorsese e il collega Robert De Niro (classe 1943), hanno ricevuto la Legione d'Onore grazie al loro impegno "a favore del cinema e della sua conservazione". All'iconica celebrazione ha partecipato anche Leonardo DiCaprio, che nel 2005 aveva ricevuto a Parigi il titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. Storica la foto a margine dei tre davanti agli obiettivi e iconico il video diffuso sui social (qui di seguito il post).

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