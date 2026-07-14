Ospite della rassegna Cinema in Piazza, il divo di Hollywood ha presentato la versione restaurata del capolavoro del 1976 del regista emiliano. Ha poi ricordato l'esperienza sul set, dal cast internazionale che includeva Gérard Depardieu e Stefania Sandrelli, all'indagine della storia e del tema dell'oppressione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Novecento parlava di oppressione. Parlava dell’epoca del fascismo, di ciò che è accaduto in questo Paese sotto il fascismo. E non so se Bernardo fosse comunista, socialista...non so davvero cosa fosse. So che era dalla parte della gente. E dalla parte del giusto. Ma esistono il giusto e lo sbagliato. E lui cercava di raccontare una storia con questo in mente, secondo il modo in cui la vedeva. Ed ero orgoglioso di farne parte”. Il 13 luglio, ospite della rassegna Cinema in Piazza, in piazza San Cosimato, a Roma, Robert De Niro ha presentato così la versione restaurata del film Novecento (1976) di Bernardo Bertolucci, che celebra i 50 anni dall’uscita. In dialogo con lo scrittore Antonio Monda e il presidente della Fondazione Piccolo America Valerio Carocci, il divo di Hollywood ha raccontato l’esperienza sul set della pellicola che lo stesso regista, scomparso nel novembre 2018, aveva definito “un monumento spudorato a tutte le contraddizioni del sistema”. Il film, presentato Fuori Concorso al Festival di Cannes nel 1976 e uscito nei cinema il 3 settembre (Atto I) e il 23 settembre (Atto II), è ambientato in Emilia, la regione natale di Bertolucci, e racconta l’amicizia tra due uomini: il possidente terriero Alfredo Berlinghieri (Robert De Niro) e il contadino Olmo Dalcò (Gérard Depardieu), nati nello stesso giorno e nello stesso luogo, ma dotati di personalità e di condizioni sociali opposte, sullo sfondo dei conflitti sociali e politici dell’Italia della prima metà del XXI secolo. Anche la mostra Bernardo Bertolucci. Il Novecento celebrerà il regista a Parma fino al 26 luglio.

L'ESPERIENZA SUL SET, DAL CAST INTERNAZIONALE AL REGISTA "VERY SIMPATICO" Robert De Niro ha aperto la serata con un sorriso. “Pensavo che sarebbe stato un incontro intimo, ma grazie”, ha detto, prima di raccontare la conoscenza con Bernardo Bertolucci, avvenuta a un concerto di Bob Dylan al Madison Square Garden quando il film Il Padrino – Parte II di Francis Ford Coppola, dove ha interpretato il ruolo di Vito Corleone, non era ancora uscito. “Mi offrì la parte in Novecento e fu fatta. Volevo lavorare con lui. È un regista meraviglioso, straordinario. E volevo far parte di qualcosa di speciale”. L’attore ha quindi ricordato gli “almeno otto o dieci” mesi trascorsi in Italia e le sfide del cast internazionale (composto da Burt Lancaster, Sterling Hayden, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Romolo Valli, Laura Betti e Donald Sutherland) dove “ognuno parlava la propria lingua. Un caos affascinante, ma naturale per un’opera così ambiziosa”. Oltre alla recitazione, De Niro ha vissuto anche “l’esperienza gastronomica migliore della carriera: Bertolucci ci portava in ristoranti buonissimi. Era un poeta, non sempre capivo cosa voleva da me”, perché “sentivo che era un regista europeo con un modo di lavorare diverso da come ero abituato”. Tra gli aneddoti più curiosi, l’attore ha raccontato la scelta, che si è poi rivelata sbagliata, di girare il primo giorno la scena nella quale il suo personaggio è molto anziano: “Era folle. Normalmente, in un film epico, cerchi di girare in sequenza. La rigirammo mesi dopo”. In ogni caso, ha ribadito più volte, il regista era “very simpatico”. Approfondimento De Niro presenta Roma il film Novecento di Bertolucci