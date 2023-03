Johansson, Cruz, Fassbender e Wilson in trattativa per un film Netflix

Secondo quanto ripotato da Deadline, Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Michael Fassbender e Owen Wilson sarebbero in trattativa per un film Netflix diretto da Nancy Meyers

Stando a quanto rilanciato dal magazine, alcuni insider avrebbero rivelato che i quattro attori sarebbero in trattativa per prendere parte al film targato Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Al momento la piattaforma di streaming non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Tra le pellicole più celebri di Nancy Meyers troviamo Genitori in trappola con Lindsay Lohan (FOTO), What Women Want - Quello che le donne vogliono con Mel Gibson e L'amore non va in vacanza con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.