Scarlett Johansson, il look anni Sessanta sul set di Project Artemis

L’attrice e il collega Woody Harrelson sono stati avvistati insieme sul set del loro prossimo film Condividi

Scarlett Johansson, attrice di Storia di un Matrimonio e Black Widow, e Woody Harrelson, star di Assassini Nati, sono stati avvistati in vestiti stile anni '60 sul set del film Apple TV+ Project Artemis. Le riprese sono in corso ad Atlanta, ma non ci sono ancora molte informazioni confermate su questo progetto. Al momento si sa che la trama ruota intorno alla spedizione di Armstrong sulla Luna e niente di più.

Scarlett Johansson sul set di Project Artemis approfondimento I migliori film di Scarlett Johansson Dalle prime immagini condivise sul web, Scarlett Johansson sembra classicamente chic in un abito blu navy con un colletto a V che enfatizza la sua figura. Sfoggia un taglio corto di capelli biondi con un look voluminoso in linea con l’epoca, anche se non è chiaro se si tratti dei suoi capelli naturali o di una parrucca. Inoltre porta modesti orecchini a cerchio e un braccialetto d'oro. È stata avvistata mentre sale sul sedile posteriore di un SUV Tesla Model X.

Woody Harrelson sul set di Project Artemis GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Sul set di questo nuovo film è stato visto anche Woody Harrelson, co-protagonista di Johansson, mentre entra in un'altra Tesla bianca. L’attore era vestito con un look business casual che non sarebbe stato fuori luogo nemmeno oggi, anche se presumibilmente era un abito di scena. Indossava una semplice camicia bianca con una sottile cravatta cremisi e pantaloni antracite con una cintura di pelle nera. Nel cast ci sono anche Channing Tatum, Ray Romano e l'attore di Community Jim Rash, tra gli altri.

Project Artemis, un progetto tormentato Nel marzo del 2022 Apple TV+ ha acquisito il film per l'incredibile cifra di 100 milioni di dollari, con Jason Bateman in programma di dirigere e Johansson al fianco della star di Captain America Chris Evans. Tuttavia, Bateman ha successivamente abbandonato il progetto per differenze creative ed è stato sostituito dal regista Greg Berlanti. E così anche Evans si è ritirato, e al suo posto è stato scelto Tatum.