Amata dal pubblico nei panni di Vedova Nera nei film Marvel e protagonista anche di film d'autore come Storia di un matrimonio, la diva per eccellenza è sempre rimasta sulla cresta dell'onda: ecco una classifica dei migliori film di Scarlett Johansson, da Lost in Translation ad Avengers: Endgame.

SCARLETT DIVA

Oggi è una delle dive più amate di Hollywood, una vera e propria icona di talento, stile e fascino, un condensato di tutte le doti che si vorrebbero in un'attrice contemporanea. Ma per arrivare a questo punto, ha cominciato a coltivare la propria passione per la recitazione da giovanissima. Non stupisce, quindi, che nonostante lei sia poco più che trentenne, possa già vantare una ricchissima filmografia. Di conseguenza non risulta facile decidere quali siano i migliori film di Scarlett Johansson.

L'occasione per cercare di stilare una top delle pellicole che vedono protagonista Scarlett Johansson arriva dalla qualità dei film in cui l'attrice americana ha recitatato. Nei panni di Vedova Nera in un film da record come Avengers: Endgame,. poi si è fatta apprezzare nel notevole Storia di un matrimonio (leggi la recensione) di Noah Baumbach, in cui assieme ad Adam Driver tratteggia un ritratto di coppia in crisi, facendo sfoggio di tutto il suo talento recitativo.

Entrambi si meritano di entrare a far parte dell'elenco die migliori film di Scarlett Johansson. In quanto agli altri titoli in "classifica", qui riportati in ordine di uscita nelle sale, si tratta di pellicole che in alcuni casi hanno fatto la Storia del cinema contemporaneo, come Lost in Translation,e in altri hanno realizzato tra i più alti incassi di sempre, come il già citato capitolo conclusivo della saga degli Avengers.