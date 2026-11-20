Nord Sud Ovest Est, stasera ottavo episodio: il finale della serie sugli 883Serie TV
Epico ed emozionante finale per la leggendaria storia degli 883: esiste un lieto fine quando i sogni di due compagni di banco cambiano strada? L’ottavo episodio, il gran finale della serie di Sydney Sibilia, stasera venerdì 20 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Da Pavia a Los Angeles, passando per sogni più grandi di loro e successi inaspettati ma travolgenti. In mezzo, la vita, che a volte prende direzioni imprevedibili. Quello degli 883 è stato un viaggio straordinario, fatto di musica, amicizia e momenti destinati a restare. E mentre il tempo sembra riportare Max e Mauro là dove tutto è cominciato, c'è ancora una storia da scrivere, insieme. Arriva domani il gran finale, diretto da Alice Filippi, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE) la serie Sky Original di Sydney Sibilia, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, da stasera, venerdì 20 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
una seconda stagione da record
Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto sono state il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) è tornata per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo senza precedenti.
Nel team di regia Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La seconda stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.
Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini), Rosa Barbolini (Caterina) e Alessio Praticò (Carlo Lucarelli).
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Sinossi dell'ottavo episodio
Mentre Mauro insegue i nuovi sogni in America, trovando un mondo molto molto lontano, Max rimasto a Pavia si chiede se riuscirà mai a tornare a fare musica, senza il suo amico. Per i nostri protagonisti e per Silvia, Cisco, Nemorino, Michela Rossini, e perfino Lello, è tempo di scoprire che i sogni non svaniscono, cambiano forma. E mentre un pulmino parte verso il Marocco, un aereo dall’America riatterra a Pavia, per riunire due che sono stati e sempre saranno compagni di banco.
NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 20 novembre il gran finale in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
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Da dj a talent scout, la storia di Claudio Cecchetto. FOTO
Dalla consolle delle discoteche ai grandi palcoscenici della televisione, Claudio Cecchetto ha saputo trasformare intuizioni e incontri in successi destinati a lasciare il segno. Il suo nome è legato ad alcuni dei fenomeni più popolari della musica italiana, da Jovanotti a Fiorello, fino agli 883. Produttore, conduttore e talent scout, ha contribuito a lanciare volti e canzoni entrati nell'immaginario collettivo. Ecco la sua storia, tra radio, televisione e scoperte musicali