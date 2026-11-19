Nord Sud Ovest Est, anticipazioni dell'ottavo e ultimo episodio della serie sugli 883Serie TV
L’ottavo episodio, il gran finale della serie di Sydney Sibilia, venerdì 20 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Mauro è a Los Angeles e sembra sempre più attratto dalla possibilità di costruirsi una vita lontano dagli 883. A Pavia, intanto, Max comincia a fare i conti con un'assenza che rischia di non essere soltanto temporanea
Siamo arrivati alla'ultima tappa di queso viaggio nell'universo degli 883. Il gran finale, diretto da Alice Filippi, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE) la serie Sky Original di Sydney Sibilia, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, da domani venerdì 20 novembre è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il sogno americano di Mauro prende sempre più spazio, fino a interferire con gli impegni del duo. Quello che per Repetto sembra ancora un viaggio per sistemare alcune questioni lasciate in sospeso, per Max assume un significato diverso: il nuovo album è atteso, il lavoro è già partito e l'assenza del compagno di sempre comincia a pesare. La distanza tra i due non è più soltanto geografica, ma riguarda il modo in cui stanno immaginando il proprio futuro.
Una chiamata da Los Angeles
Max è in tavernetta quando riceve una telefonata da Mauro, che lo avvisa di non riuscire a raggiungerlo in giornata. Max è visibilmente seccato: se lo avesse saputo prima, si sarebbe organizzato diversamente. Non potendo fare altrimenti, gli dà appuntamento al giorno successivo. È a quel punto che Mauro gli rivela un dettaglio non da poco: non si trova a Pavia, ma è volato a Los Angeles. È tornato “un attimo” in America per sbrigare alcune questioni che aveva lasciato in sospeso.
NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 20 novembre il gran finale in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
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