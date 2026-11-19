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Tra le scoperte più significative di Cecchetto ci sono Max Pezzali e Mauro Repetto, che con il nome di 883 hanno segnato la musica italiana degli anni Novanta. Il produttore ha creduto nel progetto del duo pavese e ne ha accompagnato l'ascesa, a partire dal successo di Hanno ucciso l'Uomo Ragno. Canzoni immediate, storie quotidiane e un linguaggio vicino ai ragazzi hanno trasformato gli 883 in un fenomeno generazionale. Cecchetto ha riconosciuto in Max una capacità di raccontare esperienze comuni attraverso melodie capaci di arrivare a un pubblico trasversale.

Max Pezzali, testo e significato del brano "Un metro alla volta"