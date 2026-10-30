La canzone racconta le difficoltà della vita adulta, le aspettative disattese e la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Il messaggio è procedere con pazienza, un passo alla volta. Scopriamo il testo e, anche, il significato tra le righe
Imparare a cavarsela, accettare che la realtà non coincida sempre con i propri desideri e trovare la forza di ricominciare quando qualcosa va storto. È il percorso raccontato da Max Pezzali in Un metro alla volta, un brano che riflette sulla crescita, sui sacrifici e sulla necessità di affrontare le difficoltà senza lasciarsi sopraffare.
Attraverso il suo stile diretto e ironico, il cantautore mette a confronto i sogni con la vita quotidiana, ricordando che non esistono formule magiche per risolvere ogni problema. La strada da percorrere può sembrare incerta, ma non bisogna necessariamente conoscerla tutta in anticipo: a volte basta concentrarsi sul passo successivo.
Scopriamo di seguito il testo e il significato del singolo Un metro alla volta di Max Pezzali.
Il testo di Un metro alla volta
[Strofa 1]
Genio della lampada
Dimmi come si può, dimmi come si fa
A cavarsela, a sfangarsela
Vinceremo la Champions
O ci farà fuori da calcio d'angolo l'Helsingborg
Proprio l'Helsingborg
Prenderemo il volo, resteremo quaggiù
In provincia a lamentarci dell'autotune
E dei giovani, sempre i giovani
Sarà il grande amore o ci si accontenterà?
Perché nella vita vera c'è la realtà
Non la favola, non la favola
[Ritornello 1]
Non c'è un altro modo, sai?
Vai avanti un metro alla volta
E, se cadi, ti alzerai
Risalendo un metro alla volta
E se non vedrai la strada
Non ti preoccupare mai
Un metro alla volta la ritroverai
[Strofa 2]
Genio della lampada
Sarò bravo come è stato bravo mio padre
A cavarsela, a giocarsela
Barra dritta nella tempesta
Sacrifici senza grilli per la testa
Chissà come fa, chissà come fa
[Ritornello 1]
Non c'è un altro modo, sai?
Vai avanti un metro alla volta
E, se cadi, ti alzerai
Risalendo un metro alla volta
E se non vedrai la strada
Non ti preoccupare mai
Un metro alla volta la ritroverai
[Bridge]
Ricordi quel mattino andando a scuola
Col primo sole della primavera
Io sorridevo, ti guardavo e
Non capivi perché, non capivi perché
[Ritornello 1]
Non c'è un altro modo, sai?
Vai avanti un metro alla volta
E, se cadi, ti alzerai
Risalendo un metro alla volta
E se non vedrai la strada
Non ti preoccupare mai
Un metro alla volta la ritroverai
[Ritornello 2]
Non c'è un altro modo, sai?
Si va avanti un metro alla volta
E, se cadi, ti alzerai
Risalendo un metro alla volta
Se non troverai la strada
Non lasciarti andare mai
Un metro alla volta la distinguerai
Il significato di Un metro alla volta: accettare la realtà
Uno dei temi centrali della canzone Un metro alla volta è la distanza tra le aspettative e ciò che accade davvero. Il sogno di vincere la Champions League, destinato a infrangersi in modo paradossale, diventa un esempio ironico di quanto la realtà possa allontanarsi dalle ambizioni iniziali.
Lo stesso contrasto emerge nel riferimento alla vita di provincia e alle lamentele sui giovani e sull'autotune. Pezzali osserva con ironia la tendenza a immaginare grandi cambiamenti e successi, per poi ritrovarsi nelle abitudini di sempre.
Anche l'amore viene raccontato senza idealizzazioni. La domanda è se nella vita si incontrerà il grande amore oppure se ci si dovrà accontentare. La risposta non è quella di una favola: la vita reale impone compromessi, imprevisti e scelte, senza garantire che tutto vada secondo i piani.
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In Un metro alla volta trova spazio anche il rapporto con il padre, evocato come modello di chi ha imparato ad affrontare le difficoltà e a cavarsela. Il protagonista si domanda se riuscirà a essere altrettanto bravo nel gestire gli ostacoli e le responsabilità.
L'immagine della barra dritta nella tempesta richiama la capacità di mantenere la direzione anche nei momenti complicati. I sacrifici e la rinuncia alle illusioni diventano parte del percorso verso la maturità: crescere significa imparare a gestire ciò che accade, senza aspettarsi che qualcuno possa risolvere ogni problema al nostro posto.
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Andare avanti, un metro alla volta
Il ritornello di Un metro alla volta racchiude il messaggio della canzone: continuare ad avanzare, rialzarsi dopo una caduta e non arrendersi quando la strada sembra scomparire. L'espressione "un metro alla volta" diventa una metafora della pazienza e della perseveranza.
Non serve avere sempre una visione chiara del futuro. Anche nei momenti di smarrimento è possibile ritrovare la direzione procedendo gradualmente, senza lasciarsi paralizzare dalle difficoltà. La canzone non promette soluzioni immediate, ma invita a riconoscere il valore dei piccoli passi.
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Il ricordo di un mattino di primavera
Accanto all'ironia e alla riflessione sulla vita adulta, il brano presenta un momento più intimo: il ricordo di un mattino di primavera, mentre il protagonista va a scuola e sorride guardando una persona che non comprende il motivo di quella felicità.
L'immagine introduce una dimensione sentimentale e personale, lasciando spazio a un'emozione che non ha bisogno di essere spiegata. È un passaggio che si affianca al messaggio generale del brano: non tutto deve essere programmato o compreso immediatamente.
Un metro alla volta propone così una riflessione sulla capacità di affrontare l'esistenza senza pretendere di controllarla. Tra sogni disattesi, responsabilità e ricordi, Max Pezzali ricorda che perdere temporaneamente la strada non significa averla smarrita per sempre: si può ritrovare continuando ad andare avanti.
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