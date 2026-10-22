Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
Arrow-link
Arrow-link

Nord Sud Ovest Est, come nascono le canzoni degli 883: anticipazioni quarto episodio

Serie TV

Dietro i successi degli 883 non ci sono soltanto ritornelli destinati a restare nella memoria, ma intuizioni, esperienze quotidiane e un modo tutto personale di trasformare la vita in musica. Nel quarto episodio, in onda venerdì 23 ottobre, della serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, il processo creativo diventa parte del racconto: scrivere una canzone significa dare forma a emozioni, incontri e pensieri che spesso nascono senza un progetto preciso

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Caterina raggiunge Max e Mauro nella tavernetta di Max, dove i due sono alle prese con la scrittura di nuovi testi. Ma come nascono le loro idee? Cosa accende la loro creatività? Per rispondere, Max e Mauro la portano direttamente sul campo, nel loro luogo d’ispirazione preferito: il bar. Qui, tra una birra e l’altra, osservano, ascoltano, aspettano e appuntano tutto sul quadernone di Max. Mauro le svela il segreto: trovare l’ispirazione è un po’ come andare a pesca, bisogna avere pazienza e aspettare che qualcosa abbocchi. A un certo punto Max si alza e se ne va, ha altro da fare. Ma Mauro la rassicura: tornerà con un sacco di idee.

Max Pezzali e Mauro Repetto (nella serie interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) hanno sensibilità diverse, ma è proprio dalla loro combinazione che prende forma l’identità del duo. 

quando e dove vedere il quarto episodio

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia insieme ad Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, racconta il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra il successo del secondo album, nuovi amori, concerti e le sfide che mettono alla prova la loro amicizia. Gli episodi in totale sono otto. Il quarto episodio va in onda venerdì 23 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Approfondimento

Nord Sud Ovest Est, gli 883 e i pezzi della maturità. Recensione ep. 3
FOTOGALLERY

Ph. Paolo Ciriello

1/23
Serie TV

Nord Sud Ovest Est, il cast della serie tv sugli 883. FOTO

Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming solo su NOW 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' la serie firmata da Sydney Sibilia. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, Max Pezzali e Mauro Repetto si trovano alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Pineider presenta Orma, la nuova collezione di pelletteria

Spettacolo

La Maison ha inaugurato un nuovo capitolo con il lancio di ORMA, una nuova collezione di...

Fiorello sugli autotrasportatori: “La gente non può aspettare”

Spettacolo

Nella terza puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha dedicato l'apertura della...

Festa del Cinema di Roma, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

Cinema

Una carrellata dei momenti di stile più importanti e memorabili della ventunesima edizione della...

75 foto

Officina della Camomilla, album VM18: "Immergiamoci in auto coscienza"

Fabrizio Basso

John Legend, 15 frasi indimenticabili delle sue canzoni più famose

Approfondimenti

L’undicesimo disco del cantante statunitense, prodotto con Pharrell, arriva il 23 ottobre....

16 foto
IPA86318714 - ROma-John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, al Roma Summer Fest con “A Night of Songs & Stories” nella foto : John legend

Spettacolo: Per te