Dietro i successi degli 883 non ci sono soltanto ritornelli destinati a restare nella memoria, ma intuizioni, esperienze quotidiane e un modo tutto personale di trasformare la vita in musica. Nel quarto episodio, in onda venerdì 23 ottobre, della serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, il processo creativo diventa parte del racconto: scrivere una canzone significa dare forma a emozioni, incontri e pensieri che spesso nascono senza un progetto preciso

Caterina raggiunge Max e Mauro nella tavernetta di Max, dove i due sono alle prese con la scrittura di nuovi testi. Ma come nascono le loro idee? Cosa accende la loro creatività? Per rispondere, Max e Mauro la portano direttamente sul campo, nel loro luogo d’ispirazione preferito: il bar. Qui, tra una birra e l’altra, osservano, ascoltano, aspettano e appuntano tutto sul quadernone di Max. Mauro le svela il segreto: trovare l’ispirazione è un po’ come andare a pesca, bisogna avere pazienza e aspettare che qualcosa abbocchi. A un certo punto Max si alza e se ne va, ha altro da fare. Ma Mauro la rassicura: tornerà con un sacco di idee.

Max Pezzali e Mauro Repetto (nella serie interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) hanno sensibilità diverse, ma è proprio dalla loro combinazione che prende forma l’identità del duo.