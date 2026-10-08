15/23 Ph. Jule Hering

Nato a Roma nel 1987 Edoardo Ferrario è comico, autore e attore. Prima di interpretare Pierpaolo Peroni nella serie sugli 883, si è fatto conoscere con Un due tre stella! e La prova dell’otto, per poi affermarsi con Esami – La serie, Quelli che il calcio, GialappaShow e gli spettacoli di stand-up comedy. Nel cinema e in tv ha partecipato anche a Sono Lillo, No Activity – Niente da segnalare e Sconfort Zone, mentre nel 2024 è stato tra i concorrenti di LOL – Chi ride è fuori.