Mentre Cecchetto pensa a una grande festa di Capodanno per annunciare il nuovo disco, Max e Mauro provano a ritrovare la concentrazione tornando, idealmente, tra i banchi di scuola.

Dopo il blocco iniziale, la scrittura sembra finalmente sbloccarsi: nei nuovi pezzi cominciano a entrare frammenti di vita vissuta, intuizioni e piccoli episodi quotidiani.

Basta una lavagna con un gessetto perché arrivi un’idea, mentre Pezzali sembra sempre meno distratto dalle ragazze e dai suoi dubbi esistenziali. O almeno così pare. Silvia, partita per Dublino, all’inizio si faceva sentire, ma poi le comunicazioni si sono interrotte. Michela Rossini, invece, continua a occupare i pensieri del cantante, che prova e riprova al cordless (il telefono senza fili, immancabile nelle case degli anni Novanta) le frasi con cui vorrebbe telefonarle. Nel frattempo, Max non ha abbandonato il suo lavoro in Croce Rossa. Una routine surreale, che restituisce il contrasto fra la vita ordinaria di un ragazzo di provincia e quella, sempre più ingombrante, di una popstar.

La musica sembra diventare finalmente il centro di tutto, ma crescere significa anche imparare a gestire quello che le sta intorno. E a vent'anni non è detto che si sappia già come fare.

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Ph. Paolo Ciriello