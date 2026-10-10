La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 riparte da dove si era interrotta la prima, ma cambia passo. Nei primi due episodi, disponibili dal 9 ottobre su Sky e in streaming solo su NOW, Max e Mauro non sono più soltanto due ragazzi che inseguono un sogno: sono due giovani che quel sogno lo hanno raggiunto e ora devono capire come viverlo.

La serie conserva l’ironia, la provincia, la musica e la nostalgia degli anni Novanta, ma introduce una domanda più adulta: cosa succede quando il successo non è più un traguardo, ma l'inizio del problema?

La storia degli 883 la conosciamo già e, inevitabilmente, sappiamo anche dove porteranno molte delle loro scelte. Ma è proprio qui il regista Sydney Sibilia trova la sua idea: non nel cambiare ciò che è realmente accaduto, bensì nel trasformare una storia che conosciamo in qualcosa di nuovo, capace ancora di emozionare, far ridere e sorprendere, regalando sfumature e riflessioni che vanno oltre la semplice ricostruzione dei fatti.

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Ph. Paolo Ciriello