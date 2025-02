Righeira, chi sono e perché si sono separati. Cosa sapere sul duo

Johnson e Michael Righeira, pseudonimi rispettivamente di Stefano Righi e Stefano Rota. Sono loro le voci che hanno accompagnato generazioni di giovani con hit come Vamos a la playa, No Tengo Dinero e L'estate sta finendo. Il duo negli anni ‘90 si è diviso per poi tornare insieme e prendere definitivamente strade diverse nel 2016. Johnson rimane l’unico a portare avanti la discografia, arrivando sul palco dell’Ariston nel 2025 per la serata cover con i Coma_Cose