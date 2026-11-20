Introduzione
Purosangue è il quinto album in studio di Sfera Ebbasta. E' stato pubblicato con tre settimane di anticipo rispetto alla data iniziale, che era l'11 dicembre. Il progetto discografico si compone di undici tracce scritte dallo stesso rapper con la collaborazione di differenti autori e produttori. Il tour partirà il 27 gennaio 2027 da Jesolo
Quello che devi sapere
L'ANNUNCIO SUI PALAZZI DI CINISELLO BALSAMO
Sfera Ebbasta per comunicare il cambio di data è tornato alle sue origini scegliendo i palazzi di via Friuli a Cinisello Balsamo: su quei muri ha riscritto il calendario discografico e ha ricordato che tornerà dal vivo a gennaio 2027
IL SINGOLO LONTANO E IL CENACOLO VINCIANO
Sfera Ebbasta è il primo artista al mondo a girare un video musicale davanti all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci,ha scelto uno dei capolavori più celebrati della storia dell’arte come set di Lontano, singolo apripista del nuovo album Purosangue. La canzone nasce da una riflessione intima sulla distanza, sul tempo e sulla necessità di ritrovare se stessi
LA TRACKLIST DI PUROSANGUE
Purosangue (musica: Diego Vincenzo Vettraino, Murad Nuri Ali Ahdeima)
800 cv (musica: Diego Vincenzo Vettraino, Paolo Alberto Monachetti)
Non guardarmi così (musica: Carlo Pizzocaro, Davide Covino, Diego Vincenzo Vettraino, Murad Nuri Ali Ahdeima)
Lontano (musica: Diego Vincenzo Vettraino)
Account (musica: Diego Vincenzo Vettraino, Murad Nuri Ali Ahdeima)
Ti soffro (musica: Diego Vincenzo Vettraino)
Moonlight (feat. Tony Boy) (testo: Gionata Boschetti, Antonio Hueber, Giampiero Gentile, Vito Petrozzino – musica: Diego Vincenzo Vettraino, Paolo Alberto Monachetti, Umberto Odoguardi)
Ti ricordi (feat. Ghali) (testo: Gionata Boschetti, Ghali Amdouni, Davide Petrella – musica: Alessandro Merli, Davide Petrella, Diego Vincenzo Vettraino, Fabio Clemente, Luca Faraone)
Comethe (feat. Pyrex) (testo: Gionata Boschetti, Dylan Thomas Cerulli – musica: Diego Vincenzo Vettraino)
Victory lap (feat. Shiva e Geolier) (testo: Gionata Boschetti, Andrea Arrigoni, Emanuele Palumbo, Jacopo Lazzarini – musica: Diego Vincenzo Vettraino)
Cose nostalgiche (musica: Diego Vincenzo Vettraino)
SFERA, LE NUOVE GENERAZIONI E IL CENACOLO
Sfera Ebbasta e il Museo del Cenacolo Vinciano insieme nel segno dell’inclusione sociale: dalla sinergia tra l’artista e l’istituzione museale hanno preso forma tre speciali appuntamenti, che si sono svolti il 5, l'8 e il 13 novembre, e che hanno posto al centro il valore universale della bellezza e il desiderio di renderla sempre più accessibile, offrendo a giovani provenienti da realtà ed esperienze differenti la possibilità di entrare in contatto con un luogo attraversato da oltre cinque secoli di storia e viverlo da vicino
LE DATE DEL TOUR 2027 DI SFERA EBBASTA
Il tour di Sfera, prodotto da Vivo Concerti, partirà a gennaio 2027 e si svolgerà nei nei palazzetti. Il calendario comprende nove appuntamenti, dal 27 gennaio al 5 marzo con partenza da Jesolo. Nove le date a oggi annunciate
27 gennaio 2027 – Jesolo, Palazzo del Turismo
30 gennaio 2027 – Torino, Inalpi Arena
2 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – sold out
3 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport – sold out
5 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome – sold out
6 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome – sold out
7 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome
13 febbraio 2027 – Casalecchio di Reno, Bologna, Unipol Arena
5 marzo 2027 – Roma, Palazzo dello Sport.