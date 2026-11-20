Sfera Ebbasta e il Museo del Cenacolo Vinciano insieme nel segno dell’inclusione sociale: dalla sinergia tra l’artista e l’istituzione museale hanno preso forma tre speciali appuntamenti, che si sono svolti il 5, l'8 e il 13 novembre, e che hanno posto al centro il valore universale della bellezza e il desiderio di renderla sempre più accessibile, offrendo a giovani provenienti da realtà ed esperienze differenti la possibilità di entrare in contatto con un luogo attraversato da oltre cinque secoli di storia e viverlo da vicino