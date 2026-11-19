Hannah è una guardia del corpo di New York che deve affrontare ogni giorno il pregiudizio legato al fatto di essere una donna. Il primo incontro con Jack Stapleton, star del cinema d'azione e suo nuovo cliente da proteggere, non è diverso dagli altri: Hannah deve dare immediatamente prova della sua forza e delle sue capacità al suo cliente nonostante la sua statura.

Jack è in pericolo e minacciato da una misteriosa stalker. Ad Hannah viene affidata la missione di proteggerlo a Natale, quando l'attore decide di rientrare nel Montana, nel ranch di famiglia, per trascorrere le feste con i suoi e soprattutto con sua madre, gravemente malata.

Per non fare preoccupare la madre e per giustificare la presenza costante di Hannah, Jack è costretto a mentire e dire a tutti presentando la bodyguard come sua fidanzata. Hannah, riluttante, deve stare al gioco. Tutto regge finché la stalker che minaccia Jack scopre il luogo dove l'attore sta trascorrendo le feste.

Guarding Stars - Netflix via Webphoto