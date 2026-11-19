Guarding Stars, trama e cast della commedia natalizia con Leighton Meester su NetflixCinema
Introduzione
Guarding Stars, commedia romantica ambientata a Natale, è un film tratto dal romanzo di Katherine Center "The Bodyguard", in streaming su Netflix dal 18 novembre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La pellicola ha per protagonisti Leighton Meester e Jared Padalecki, star dello schermo di larga fama, al centro di una storia romantica e d'azione.
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Quello che devi sapere
Guarding Stars, quando esce e dove vederlo
Guarding Stars è un film romantico del 2026 diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, già regista di Purple Hearts, la cui storia è tratta dal romanzo The Bodyguard di Katherine Center, pubblicato anche in Italia da Newton Compton.
Il film è scritto da Erin Cardillo e Richard Keith, che hanno tra i loro lavori titoli come Isn’t It Romantic e Virgin River.
Disponibile su Netflix tra le novità della stagione delle feste, è in streaming dal 18 novembre.
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La trama del film romantico
Hannah è una guardia del corpo di New York che deve affrontare ogni giorno il pregiudizio legato al fatto di essere una donna. Il primo incontro con Jack Stapleton, star del cinema d'azione e suo nuovo cliente da proteggere, non è diverso dagli altri: Hannah deve dare immediatamente prova della sua forza e delle sue capacità al suo cliente nonostante la sua statura.
Jack è in pericolo e minacciato da una misteriosa stalker. Ad Hannah viene affidata la missione di proteggerlo a Natale, quando l'attore decide di rientrare nel Montana, nel ranch di famiglia, per trascorrere le feste con i suoi e soprattutto con sua madre, gravemente malata.
Per non fare preoccupare la madre e per giustificare la presenza costante di Hannah, Jack è costretto a mentire e dire a tutti presentando la bodyguard come sua fidanzata. Hannah, riluttante, deve stare al gioco. Tutto regge finché la stalker che minaccia Jack scopre il luogo dove l'attore sta trascorrendo le feste.
Il cast del film
Leighton Meester, la star che ha dato il volto a uno dei personaggi più iconici di Gossip Girl, è Hannah, mentre Jared Padalecki, che deve la sua popolarità a serie come Supernatural e Gilmore Girls, è Jack. Il fratello di Jack, Hank, è Noah LaLonde, star di Uno splendido errore. Andie McDowell è la madre di Jack, Shaun Johnston è il padre.
Il cast è completato da Rachel Ancheril, Toby Sandeman e Freg Lawson nei panni dei colleghi di Hannah. A Tess Degenstein è toccato il ruolo dell'antagonista.
I temi del film e le differenze col libro
Guarding Stars è ispirato a "The Bodyguard" di Center sia per la trama che per le caratteristiche dei protagonisti. La differenza più importante col romanzo di partenza sta nell'ambientazione natalizia, cornice che è stata aggiunta dalla produzione cinematografica per fare della storia romantica anche un perfetto film commedia della stagione delle feste.
La pellicola mette a confronto due delle star del panorama seriale internazionale molto amate dal pubblico Millennial e Gen Z, in questo senso, Meester e Padalecki sono una coppia inedita per lo schermo.
La storia sviluppa in maniera piuttosto tipica il passaggio dei protagonisti da personaggi che si tollerano a malapena ad amanti.
Anche il tema del finto fidanzamento (visto di recente anche in The Love Hypothesis) è molto presente nella filmografia di genere che qui incontra le trame tipiche del Natale, col ritorno del protagonista al paese e alla casa di famiglia, la conoscenza del partner con i familiari di lui, il distacco e il riavvicinamento finale, un lieto fine condito da calore, emozioni e un pizzico di commozione.