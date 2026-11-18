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Nanni Moretti torna al cinema il 3 dicembre con Succederà questa notte, storia sentimentale tratta da alcuni racconti dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Al centro ci sono Matteo e Greta, due persone che si incontrano, si separano e continuano a essere legate dal ricordo di un amore mai realmente concluso. Louis Garrel, Jasmine Trinca e lo stesso Moretti fanno parte del cast di un film che mette al centro desiderio, solitudine e tempo, temi ricorrenti nella filmografia del regista.

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