16 film da vedere al cinema a Natale 2026, da Avengers: Doomsday a Dune – Parte tre. FOTO
Tra le uscite cinematografiche di dicembre 2026 ce n’è per tutti i gusti: grandi produzioni americane, nuove storie italiane, film d’animazione e cinema d’autore. Le sale si preparano ad accogliere il pubblico con un calendario particolarmente vario in cui spiccano alcuni dei titoli più attesi dell’anno. Dal 16 dicembre, con l’arrivo di Avengers: Doomsday e Dune – Parte tre, fino alle novità previste per il 25 dicembre, ecco i film da prendere in considerazione durante le vacanze dicembrine
di Camilla Sernagiotto