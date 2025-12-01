Film che sono dei classici di Natale anche se non dovrebbero. FOTO

Film che sono dei classici di Natale anche se non dovrebbero, da Die Hard ai Gremlins
La storia del grande schermo è piena di classici natalizi che in realtà non nascono affatto come film pensati per il 25 dicembre o giù di lì. Eppure alcuni film sono diventati irrinunciabili durante le feste, benché non nascano come pellicole da gustarsi sotto il vischio. Tra magie, atmosfere cupe e momenti ironici, queste opere catturano lo spirito natalizio in modi inaspettati. Scopriamoli insieme, e riguardiamoli questo dicembre!
A cura di Camilla Sernagiotto