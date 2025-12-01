Jingle Bell Heist - Rapina a Natale, trama e cast del film natalizio

A Londra manca poco al Natale ma Sophia (Olivia Holt) ha altro a cui pensare. La ragazza, che lavora come commessa ai grandi magazzini Sterling, fa due lavori per pagare le cure di sua madre, ricoverata da mesi in ospedale. Sophia è cresciuta col nonno prestigiatore ed è abile a far sparire portafogli e contanti che mette via con l'obiettivo di trasferire sua madre in una struttura dove possano salvarle la vita. La ragazza non mette in conto l'arrivo di Nick, un giovane uomo che, in cambio del suo silenzio sui suoi piccoli furti, le propone di diventare sua complice in una maxi rapina ai grandi magazzini. Sophia si rifiuta ma poi si fa coinvolgere dalla bontà di Nick, che sbarca il lunario tentando di recupere il rapporto con la sua ex moglie che gli nega di passare del tempo con sua figlia piccola.

Quando tutto è pronto per il colpo, le cose si complicano immediatamente: i gioielli nella cassaforte del negozio sono già spariti e i due ladri hanno il forte sospetto che a rubarli sia stato il proprietario del grande magazzino, Maxwell Sterling, intenzionato ad arricchirsi illecitamente ai danni della sua compagnia assicurativa.