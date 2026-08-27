The Love Hypothesis: Il teorema dell'amore, il trailer

È uscito il nuovo trailer del film The Love Hypothesis: Il teorema dell’amore, che arriverà il 23 settembre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Basata sull’omonimo romanzo romance bestseller di Ali Hazelwood (che ha supervisionato il progetto come produttrice esecutiva) e diretta da Claire Scanlon sulla base della sceneggiatura di Sarah Rothschild, la commedia romantica racconta la storia di Olive Smith (la star della serie tv Riverdale Lili Reinhart), una brillante dottoranda concentrata sul suo futuro accademico. Un bacio impulsivo con il severo professore Adam Carlsen (Tom Bateman) davanti alla sua migliore amica Ahn Pham (Rachel Marsh) cambia però il corso della sua esperienza all’Università di Stanford. Quello che inizia come un tentativo disperato di dimostrare di aver voltato pagina e di aver superato l’amore di Ahn per il suo ex fidanzato Jeremy Langley (Nicholas Duvernay), si trasforma infatti per Olive in una finta relazione con regole, limiti e un accordo di reciproco vantaggio. Quando il rapporto con il collega inizia a confondere i confini tra realtà e finzione, la protagonista è costretta a mettere alla prova la sua ipotesi più audace: che l’amore possa davvero valere la pena di correre qualche rischio.

“La scienza ci dice che le molecole restano in movimento, finché non trovano un elemento compatibile”, dice la voce di Olive Smith all’inizio del trailer del film The Love Hypothesis: Il teorema dell’amore. “C’è un ragazzo. Lui vuole uscire con la mia amica. L’unico modo per farla uscire con lui è che io esca con qualcun altro”, prosegue, prima di chiedere frettolosamente al professor Adam Carlsen: “Mi bacia, per favore?”. Subito dopo il bacio sulle labbra, Olive si accorge di aver però intercettato quello che lei chiama “Dottor Male”. Nella scena successiva, l’insegnante accetta la sua proposta: “Far credere alla tua amica che tra noi ci sia un sentimento”. Come le spiega, “Stanford potrebbe non rinnovare il mio finanziamento. Mi considerano a rischio di fuga, ma una relazione seria potrebbe cambiare le cose”. Olive è entusiasta: “Allora fingeremo di stare insieme?”. Gli amici sono increduli: “Davvero stai con il Dottor Male? È in grado di provare emozioni umane?”. Nelle scene finali, Olive prima spalma la crema solare sulla schiena di Adam, e poi, piano piano, mentre in sottofondo risuona la canzone Messy di Renée Rapp, la finta coppia sembra avvicinarsi davvero.

Nata il 13 settembre 1996 a Cleveland, nell’Ohio, l’attrice Lili Reinhart ha intrapreso la carriera nella recitazione prima in teatro e, poi, in televisione nella serie tv Riverdale, basta sui personaggi dei fumetti Archie Comics, dove dal 2017 al 2023 ha interpretato il personaggio di Betty Cooper, chitarrista, percussionista e cantante degli Archies. Al cinema ha invece recitato, tra gli altri, nei film Le ragazze di Wall Street – Business Is Business (2019) di Lorene Scafaria e con Jennifer Lopez, Cardi B e Constance Wu, I nostri cuori chimici (2020) di Richard Tanne e Linee parallele (2022) di Wanuri Kahiu. Nella vita privata, dal 2017 al 2020 è stata fidanzata con l’attore Cole Sprouse, che aveva conosciuto proprio sul set di Riverdale. Dal 2023 è invece fidanzata con l’attore e content creator Jack Martin, che ha conosciuto su TikTok. “Ha fatto un video prendendo in giro Riverdale, così abbiamo iniziato a seguirci a vicenda e, un giorno, gli ho scritto io per prima”, aveva raccontato l’attrice, ospite del The Drew Barrymore Show.