Sal Da Vinci debutta come conduttore in Meravigliosamente in tv il 20 e il 27 novembreSpettacolo
Introduzione
Il cantante napoletano festeggia i suoi 50 anni di carriera con uno show in due serate su Rai 1, per la prima volta da padrone di casa. Con lui ci saranno Bianca Balti e Iaia Forte. Tra gli ospiti sono attesi Renato Zero, Massimo Ranieri, Gianna Nannini e la band di Pino Daniele
Quello che devi sapere
Meravigliosamente, quando va in onda
Per Sal Da Vinci il 2026 è stato un anno davvero speciale. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Per sempre sì e aver rappresentato l’Italia all’Eurovision, ora il cantautore partenopeo arriva in prima serata su Rai 1 con uno spettacolo tutto suo. Si chiama Meravigliosamente, è diviso in due appuntamenti ed è pensato per festeggiare i cinquant’anni dal debutto. In scena ci saranno musica, racconti e tanti amici. Le due serate andranno in onda venerdì 20 e venerdì 27 novembre su Rai 1, a partire dalle 21.30, subito dopo Affari tuoi. Lo show sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Le registrazioni si sono svolte al Centro di produzione Rai di Napoli. Sul palco ci sarà un’orchestra di 45 musicisti diretta dal maestro Adriano Pennino, insieme a un corpo di ballo che accompagnerà le esibizioni.
Conduttore per la prima volta
È la prima volta che Sal Da Vinci guida uno show televisivo, ma lui preferisce non chiamarsi conduttore. Si descrive piuttosto come “il capitano di una nave”, che porta a bordo gli amici e le persone più importanti della sua vita. In un’intervista al Fatto Quotidiano ha scherzato sui suoi limiti: “Non so fare il conduttore, il ballerino, il cantante eppure è accaduto”. Ha anche spiegato quale sarà lo spirito della trasmissione: “Voglio portare in tv la sincerità e l’onestà che si vivevano una volta”. In scaletta ci sono i brani più amati della sua carriera, i classici della canzone napoletana e alcuni successi della musica italiana, cantati insieme agli ospiti.
Bianca Balti e Iaia Forte al suo fianco
Ad accompagnare il cantante nel racconto ci saranno due donne molto diverse tra loro: la modella Bianca Balti e l’attrice napoletana Iaia Forte. Saranno le sue compagne di viaggio nelle due serate. Durante la conferenza stampa Balti si è commossa. Parlando di Forte, invece, Da Vinci ha detto che lavorare con lei gli ha dato la sensazione di essere “in una zona di comfort”.
Gli ospiti delle due serate
Nella prima puntata sono attesi tre grandi nomi della musica italiana: Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini. Ci sarà anche un omaggio a Pino Daniele, con la storica band del cantautore che tornerà a suonare insieme sotto la guida di Tullio De Piscopo. Durante lo show arriveranno anche Rocco Papaleo, Enrico Brignano e TonyPitony. Il programma alternerà musica, ricordi e momenti più leggeri, e racconterà anche le difficoltà che l’artista ha incontrato prima di arrivare al successo.
L'autobiografia e il disco di Natale
Lo show fa parte di un periodo pieno di progetti. Il 24 novembre esce Per sempre Sal, l’autobiografia scritta con la giornalista Carola Carulli e pubblicata da Mondadori. Nel libro racconta la sua storia fin da quando, a sette anni, saliva sul palco con il padre Mario Da Vinci. Venerdì 27 novembre, il giorno della seconda puntata, esce anche Sal Da Claus - The Christmas Album, il suo disco di Natale, che contiene un duetto con Michael Bublé. Guardando a Sanremo 2027, l’artista ha detto che tornerebbe volentieri all’Ariston come ospite: “Se mi chiama De Martino, ci sono”.