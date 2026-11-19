Per Sal Da Vinci il 2026 è stato un anno davvero speciale. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Per sempre sì e aver rappresentato l’Italia all’Eurovision, ora il cantautore partenopeo arriva in prima serata su Rai 1 con uno spettacolo tutto suo. Si chiama Meravigliosamente, è diviso in due appuntamenti ed è pensato per festeggiare i cinquant’anni dal debutto. In scena ci saranno musica, racconti e tanti amici. Le due serate andranno in onda venerdì 20 e venerdì 27 novembre su Rai 1, a partire dalle 21.30, subito dopo Affari tuoi. Lo show sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Le registrazioni si sono svolte al Centro di produzione Rai di Napoli. Sul palco ci sarà un’orchestra di 45 musicisti diretta dal maestro Adriano Pennino, insieme a un corpo di ballo che accompagnerà le esibizioni.