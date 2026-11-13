Sal Da Vinci, arriva l'autobiografia Per sempre Sal

Uscirà il 24 novembre Per sempre Sal, l'autobiografia di Sal Da Vinci. Già disponibile in pre-ordine, il cantante l'ha riassunta così: "Non puoi essere italiano fino in fondo se non sei almeno un po’ napoletano. Non per geografia, ma per attitudine".

Un libro per raccontare mezzo secolo sul palco

Il titolo completo è Per sempre Sal. Autobiografia di uno che ci ha creduto sempre, e le pagine sono 216. L’idea che attraversa tutto il racconto è riassunta in una frase: “Se non ci credi tu per primo, non ci crederà nessuno”.

All’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, Sal Da Vinci è nato a New York, ma è a Napoli che ha costruito la sua identità di uomo e di interprete. Il libro riparte da lì, da quando a sette anni salì sul palco per la prima volta accanto al padre, Mario Da Vinci, grande nome della canzone e del teatro partenopeo. Ci sono poi gli anni della sceneggiata e la gavetta. Ampio spazio è dedicato anche alla famiglia: oltre al padre, la madre Nina, la moglie Paola, conosciuta quando erano giovanissimi, e i figli.

I rifiuti, il cambio di nome e gli incontri importanti

L’autobiografia non nasconde i momenti difficili. Sal Da Vinci racconta i pregiudizi che ha dovuto affrontare, le case discografiche che lo hanno respinto e i tredici “no” ricevuti da Sanremo prima di riuscire a salire sul palco del Festival. Rivela anche che, una volta, qualcuno provò a cambiargli il nome d’arte in Michael Sorrentino: lui accettò controvoglia e, ammette, faticava perfino a guardare il padre negli occhi. Nelle pagine compaiono anche i grandi incontri della sua carriera: Roberto Murolo, Renato Zero, Ornella Vanoni e Carlo Verdone, con cui ha girato un film insieme ad Alberto Sordi. Ricorda anche l’esperienza dell’Opera buffa del Giovedì Santo con il maestro Roberto De Simone.

Ancora oggi, nonostante il successo, Sal Da Vinci si definisce “un ambulante di sogni, un operaio della musica”.