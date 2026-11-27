Introduzione
Da venerdì 27 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva "War - Il divorzio del secolo", il nuovo legal drama Sky Original in 8 episodi in cui, tra amori, scandali e tradimenti, vincere è tutto. Nel cast, Dominic West interpreta il magnate tecnologico Morgan Henderson, mentre Sienna Miller veste i panni della sua futura ex moglie, la diva del cinema Carla Duval. A contendersi la vittoria, due tra i più potenti studi legali di Londra.
Quello che devi sapere
War - Il divorzio del secolo: dove vedere la serie tv in esclusiva
Quando un matrimonio da milioni di sterline finisce, la separazione può diventare una guerra per il controllo di fortune, reputazioni e segreti che nessuno vorrebbe vedere diventare pubblici. È questa la posta in gioco di War - Il divorzio del secolo, il nuovo legal drama Sky Original in 8 episodi disponibile dal 27 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
I protagonisti
Su fronti opposti di un divorzio destinato a scuotere l'alta società londinese, Dominic West interpreta il magnate tecnologico Morgan Henderson, mentre Sienna Miller veste i panni della sua futura ex moglie, la diva del cinema Carla Duval. A contendersi la vittoria, due tra i più potenti studi legali di Londra.
Nel cast
Nel cast della prima stagione figurano anche Phoebe Fox (The Great, Task) nel ruolo di Serena Byrne e James McArdle (Playing Nice, Omicidio a Easttown) in quello di Nicholas Taylor, partner nella vita e nel lavoro dello studio Taylor & Byrne; Nina Sosanya (Screw, Baby Reindeer) interpreta Beatrice "Queen Bea" Ubosi e Pip Torrens (Succession, The Crown) è St John Smallwood, le loro controparti e agguerriti rivali dello studio Cathcarts. Completano il cast Celia Imrie, Nick Mohammed, Emma Laird, Aran Murphy, Archie Panjabi, Adrian Scarborough, Shaheen Jafargholi, Akiya Henry, Honor Swinton Byrne, Miles Jupp, Kartanya Maynard, Alexandra Mardell, Dylan Murphy, Mark Quartley e Steve Furst.
Cosa racconta la serie tv creata da George Kay
Creata dal candidato ai Golden Globe e vincitore dei premi Emmy e BAFTA George Kay (Hijack, Lupin, The Long Shadow) e diretta da Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), la serie segue due tra i più influenti e prestigiosi studi legali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – rivali in quello che viene definito il divorzio del secolo. A rimanere coinvolto è il giovane e ambizioso avvocato Jonathan "Johnny" Warren, interpretato da Archie Renaux (Alien: Romulus, Upgraded), trascinato in un mondo spietato dove l'ambizione è la moneta di scambio e il tradimento è strategia.
La seconda stagione
Questo è soltanto il primo capitolo di un’antologia di battaglie legali da prima pagina. Come già annunciato, la seconda stagione vedrà nel cast Marisa Tomei, Kelly Macdonald e David Harewood, protagonisti della prossima battaglia legale mentre i loro avvocati si troveranno coinvolti in un esplosivo caso di diffamazione.
La serie in cui "vincere è tutto"
War - Il divorzio del secolo è coprodotta da New Pictures (società del gruppo All3Media) e Observatory Pictures, in collaborazione con Sky e HBO. La serie è creata, scritta e prodotta esecutivamente da George Kay (Lupin, Hijack), insieme alla produttrice esecutiva Willow Grylls (Des, The Missing), nominata ai Golden Globe e ai BAFTA, e al produttore esecutivo Matt Sandford (The Long Shadow), nominato ai BAFTA, per New Pictures; Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe) è il regista principale della serie, mentre Laurie Borg ricopre il ruolo di series producer.