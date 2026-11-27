Creata dal candidato ai Golden Globe e vincitore dei premi Emmy e BAFTA George Kay (Hijack, Lupin, The Long Shadow) e diretta da Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), la serie segue due tra i più influenti e prestigiosi studi legali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – rivali in quello che viene definito il divorzio del secolo. A rimanere coinvolto è il giovane e ambizioso avvocato Jonathan "Johnny" Warren, interpretato da Archie Renaux (Alien: Romulus, Upgraded), trascinato in un mondo spietato dove l'ambizione è la moneta di scambio e il tradimento è strategia.