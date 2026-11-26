La notte delle fragole, trama e cast del film con Ficarra e Picone al cinemaCinema
Introduzione
La notte delle fragole, commedia piena di equivoci a sfondo sentimentale, è il nuovo film di Alessandro Genovesi con protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone, affiancati da Anna Foglietta e Vittoria Puccini, e molti altri volti femminili del cinema italiano, tra cui Giulia Fiume e Giovanna Rosace. La pellicola arriva in sala con la distribuzione di Medusa film da giovedì 26 novembre.
Quello che devi sapere
La notte delle fragole, quando esce e dove vederlo
La notte delle fragole, film commedia di Alessandro Genovesi, da lui scritto insieme a Ficarra e Picone, è una storia originale, al cinema dal 26 novembre. L'anteprima nazionale si è svolta al Torino Film Festival (IL PROGRAMMA), due giorni prima dell'uscita nelle sale.
Il film, una produzione Medusa Film, fa parte delle novità in sala del mese di novembre (TUTTI I FILM).
La trama del film commedia
Salvo e Valentino hanno in comune Elena, ex moglie del primo, attualmente in coppia col secondo. Quando Salvo finisce nell'ennesima crisi con la sua attuale compagna, chiede ad Elena di ospitarlo per una notte.
L'ospitalità, sulla carta brevissima, si traduce in una convivenza forzata ben più lunga tra i tre.
Nella casa, dove vive anche Carolina, la figlia adolescente di Elena e Salvo, inziano ad arrivare diverse donne, tutte interessi amorosi di Salvo, pronto a rimettersi in gioco sotto il profilo sentimentale.
La parata delle pretendenti di Salvo si arresta con l'arrivo di Francesca, una donna che gli ruba immediatamente il cuore e che ha un passato con Valentino che né lei né lui sono intenzionati a rivelare agli altri.
Il cast
Valentino Picone e Salvatore Ficarra sono i protagonisti maschili di questa storia, insieme per la decima volta sul grande schermo nell'arco di una carriera cinematografica lunga venticinque anni.
Anna Foglietta è Elena mentre Vittoria Puccini è Francesca. A questo duo formidabile di co-protagoniste femminili, si aggiunge la partecipazione al film di Giulia Fiume, attrice siciliana vista in Suburra, nel ruolo di Tania, l'attuale compagna di Salvo, e Sara Penelope Robin, nei panni di una delle pretendenti di Salvo. Rocco Loschiavo è lo psicanalista della storia.
Una rom-com dall'impianto teatrale
La notte delle fragole è un film girato in buona parte in interni, scelta narrativa che richiama un impianto drammaturgico, come provano le immagini del trailer, disponibile in testa a questa scheda.
Il soggetto del film però non viene dal teatro, anche se ha un prologo, uno sviluppo paragonabile a un paio di atti e un epilogo, né è tratto da altre opere, è scritto da Ficarra, Picone e Genovesi, con quest'ultimo, poi, attivo dietro la macchina da presa.
Per il trio si tratta della prima collaborazione in assoluto.
Il film è stato girato a Roma, a Cinecittà.
Le musiche sono state composte da Andrea Farri, che ha lavorato con Genovesi in Fabbricante di lacrime e atri film come Io Capitano, ed eseguite dalla London Contemporary Orchestra. Le melodie orchestrali ospitano, volutamente, sequenze jazz o techno, seguendo la frammentarietà di Salvo, personaggio volubile e incostante.