La notte delle fragole è un film girato in buona parte in interni, scelta narrativa che richiama un impianto drammaturgico, come provano le immagini del trailer, disponibile in testa a questa scheda.

Il soggetto del film però non viene dal teatro, anche se ha un prologo, uno sviluppo paragonabile a un paio di atti e un epilogo, né è tratto da altre opere, è scritto da Ficarra, Picone e Genovesi, con quest'ultimo, poi, attivo dietro la macchina da presa.

Per il trio si tratta della prima collaborazione in assoluto.

Il film è stato girato a Roma, a Cinecittà.

Le musiche sono state composte da Andrea Farri, che ha lavorato con Genovesi in Fabbricante di lacrime e atri film come Io Capitano, ed eseguite dalla London Contemporary Orchestra. Le melodie orchestrali ospitano, volutamente, sequenze jazz o techno, seguendo la frammentarietà di Salvo, personaggio volubile e incostante.

La notte delle fragole - Medusa via Webphoto