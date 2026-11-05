Sedici film, dieci firmati da registe, e per il terzo anno consecutivo tre donne alla guida delle giurie. Letto in fila, il concorso lungometraggi disegna almeno tre traiettorie.

La prima è quella dei corpi attraversati dalla Storia. Les Clochettes de Kaboul di Chabname Zariab porta Golshifteh Farahani nella Kabul del 2021, mentre i talebani riprendono il potere; Thirteen in Gaza di Hosam Abu Dan segue una ragazzina che entra nella pubertà in un campo profughi; Krux di Tony Vahl si chiude in un villaggio della Germania orientale negli ultimi giorni del 1945, quando un ordine trasforma la paura in istinto. Tre film lontanissimi che dicono la stessa cosa: la guerra non si combatte soltanto al fronte, si deposita nei corpi, e lì resta.

La seconda è il genere che esce di strada. L'espèce explosive di Sarah Arnold parte da un'invasione di cinghiali nelle Ardenne e approda dalle parti del folk horror, della commedia poliziesca e dello stoner movie (i Cahiers du cinéma l'hanno definito un «polar burlesque»); The Fertilizer Home della sudcoreana Jeong Hyo-jung fa di una maledizione di villaggio un horror sul capitalismo e sull'inquinamento; lo sloveno Girl in the Night di Luka Marčetić mette un cleptomane da stazione di servizio sulle tracce di una ragazza piena di lividi che giura di avere superpoteri. A metà strada sta Butterfly di Itonje Søimer Guttormsen, con Renate Reinsve sorellastra di ritorno a Gran Canaria: dramma familiare di menzogne e gelosie che vira, senza preavviso, al grottesco.

La terza è l'età in cui si diventa qualcuno. Truly Naked di Muriel d'Ansembourg racconta il figlio adolescente di un regista porno che vorrebbe ricominciare senza dire chi è suo padre; Los Nadadores di Sol Iglesias manda quattro ragazzi a tuffarsi nelle piscine delle ville abbandonate di una Buenos Aires infuocata (e viene in mente Il nuotatore di John Cheever, rovesciato in apocalisse); The World Before della coreana Yoon Dan-bi racconta un primo amore su un'isola da cui la protagonista non è mai partita, con una delicatezza che la scheda colloca fra Ozu, Rohmer e Hou Hsiao-hsien, e scusate se è poco. A suo modo ci sta anche Il primo giorno di vita di Leonardo Revelli, figlio unico di Stefano Grasso: Francesco Gheghi è un ventenne torinese che, quando la madre (Valeria Bruni Tedeschi) si ammala e il padre (Valerio Mastandrea) si scopre fragile, deve fare i conti con la rivelazione più sconvolgente di tutte, essere uno dei tanti.

Completano la gara l'italiano L'ora più bella di Ernesto Maria Censori, Paradise di Jérémy Comte e Sugar di Amira Duynhouwer. In giuria, con la presidente Francesca Archibugi, Alessandro Amato, Chiara Caselli, Vanja Kaludjercic e Kirill Serebrennikov. Al miglior film vanno 20.000 euro.