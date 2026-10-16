Lorenzo-L’incredibile avventura di Jovanotti, la recensione

Arrivato a sessant’anni, compiuti lo scorso 27 settembre, Lorenzo si interroga anche su come vorrebbe essere ricordato.

Non gli basta essere associato alla giovinezza di chi lo ha seguito per decenni: desidera che il suo percorso sia percepito come un viaggio condiviso, capace di accompagnare le persone nel tempo. Eppure, insieme alla gratitudine per ciò che ha vissuto, affiora una domanda inevitabile: se alcuni sogni sembrano già realizzati, quali obiettivi restano da raggiungere? Il docufilm non cerca risposte definitive e lascia spazio a pensieri che oscillano tra ironia, curiosità e consapevolezza del tempo che passa. Jova allora ricorda un passaggio sull’immortalità attribuito a Jorge Luis Borge: "Finora sono morti tutti, magari io sono il primo immortale, chissà!". È un modo di affrontare il limite senza rinunciare alla leggerezza.

Jovanotti racconta una sua ricorrente fantasia di viaggio: come una linea immaginaria che dall'alto, volando, gli fa attraversare il Perù, l’Argentina, l'India, la Thailandia per poi tornare sopra gli Appennini, fino ad arrivare a se stesso di spalle, con uno zaino, mentre continua a camminare. È un’immagine semplice, ma efficace: non un uomo arrivato al traguardo, bensì qualcuno che vuole ancora attraversare il mondo e lasciarsi sorprendere. Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti racconta proprio questo: una persona che ha trasformato la vita in una festa, pur conoscendone le perdite e gli imprevisti.

La sua positività non è una posa né una formula rassicurante, ma un modo di stare al mondo. E il film convince soprattutto quando mostra che dietro il ragazzo fortunato c’è un uomo, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, che continua a cercare, cadere, ricordare e ripartire.

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