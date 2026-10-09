Lorenzo Jovanotti e Samurai Jay, è uscito il singolo Le Foglie di te

Lorenzo Jovanotti e Samurai Jay hanno unito i loro mondi sonori sulle note del brano Le foglie di te, inizialmente contenuto nell’album Il corpo umano vol. 1 uscito nel gennaio dello scorso anno e certificato disco di platino
Lorenzo Jovanotti e Samurai Jay hanno pubblicato Le foglie di te. La voce di Ragazzo fortunato ha raccontato la nascita della collaborazione in un messaggio sul suo profilo Instagram: “Nel mio album Il corpo umano vol. 1 c’era questa canzone Le foglie di te che si sbracciava per diventare un singolo cosi qualche mese fa ho chiesto a lui se avesse avuto voglia di saltarci dentro”.
lorenzo jovanotti e samurai jay, è uscito il brano le foglie di te
Lorenzo Jovanotti e Samurai Jay hanno unito i loro mondi sonori sulle note del brano Le foglie di te, inizialmente contenuto nell’album Il corpo umano vol. 1 uscito nel gennaio dello scorso anno e certificato disco di platino. La voce di Penso positivo ha raccontato: “Gennaro Amatore aka Samurai Jay ha quella che si dice ‘una faccia da cinema’. New York e Napoli sono sullo stesso parallelo quindi in pratica ci siamo incontrati sul set della nostra vita e della nostra comune passione per la musica. Un gran film”.
Lorenzo Jovanotti ha proseguito: “Nel mio album Il corpo umano vol. 1 c’era questa canzone Le foglie di te che si sbracciava per diventare un singolo cosi qualche mese fa ho chiesto a lui se avesse avuto voglia di saltarci dentro e di strattonarla dalla sua parte e lui con Vito Salamanca e Dardust (con in quale era nata) mi ha mandato un file urbanizzato. Infine, il cantautore (FOTO) ha concluso: “Mi è piaciuto un sacco. Esce oggi, balliamo?”. Nel brano i due artisti raccontano le emozioni per una donna amata: “Sei fantastica e io resto sempre incantato / Dalla tua libertà, quella che mi hai insegnato”. Samurai Jay spiega come una persona speciale riesca a guarire ogni ferita: “Tutti i momenti grigi diventano felici / Solamente quando graviti intorno a me / Ogni volta che sorridi cuci le mie cicatrici”. Questo il testo della canzone Le foglie di te:
Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
Ha qualcosa che non si vedeva più
Nella luce sei mistero e luna piena
Se ti guardo come un lupo, ululo alla luna
Dove hai preso quel sorriso che non c’era?
Chiedo troppo se ne dai un po’ anche a me?
Lo userei per far tornare l’atmosfera
Sopra a un tavolo e poi dentro le lenzuola
E si aprono le porte tra due cuori
Si trasformano in oceano due bicchieri
Non parliamo, non aggiungerci parole
Equilibrio naturale delle sfere
Per ragioni che nessuno può sapere
Per le strade che non portano dove pensano di andare
Ma in un posto speciale, molto speciale
Sei fantastica e io resto sempre incantato
Dalla tua libertà, quella che mi hai insegnato
Sei fantastica, ti svegli e si sveglia con te
La strada, la musica, il sole, la luna
La flora, la fauna e le foglie di tè
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
La mai voglia di te continua ancora
Ogni giorno è una vita nuova
Il giro del mondo in una parola
Per portarti il sole, la luna, le stelle e poi
Tutti i momenti grigi diventano felici
Solamente quando graviti intorno a me
Ogni volta che sorridi cuci le mie cicatrici
E volevo solo dirti che
Sei fantastica e io resto sempre incantato
Dalla tua libertà, quella che mi hai insegnato
Sei fantastica, ti svegli e si sveglia con te
La strada, la musica, il sole, la luna
La flora, la fauna e le foglie di tè
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
Che grande avventura che è stata arrivare qui insieme
Pensare che questa foresta è iniziata da un seme
Ricordo il momento che ho visto
Nei tuoi occhi il riflesso di me
Che avevo riflessa negli occhi una piccola te
Sei fantastica
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
E la mia voglia di te
Sei fantastica
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