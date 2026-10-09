Lorenzo Jovanotti e Samurai Jay, è uscito il singolo Le Foglie di te

Lorenzo Jovanotti e Samurai Jay hanno pubblicato Le foglie di te. La voce di Ragazzo fortunato ha raccontato la nascita della collaborazione in un messaggio sul suo profilo Instagram: “Nel mio album Il corpo umano vol. 1 c’era questa canzone Le foglie di te che si sbracciava per diventare un singolo cosi qualche mese fa ho chiesto a lui se avesse avuto voglia di saltarci dentro”.

lorenzo jovanotti e samurai jay, è uscito il brano le foglie di te

Lorenzo Jovanotti e Samurai Jay hanno unito i loro mondi sonori sulle note del brano Le foglie di te, inizialmente contenuto nell’album Il corpo umano vol. 1 uscito nel gennaio dello scorso anno e certificato disco di platino. La voce di Penso positivo ha raccontato: “Gennaro Amatore aka Samurai Jay ha quella che si dice ‘una faccia da cinema’. New York e Napoli sono sullo stesso parallelo quindi in pratica ci siamo incontrati sul set della nostra vita e della nostra comune passione per la musica. Un gran film”.

Lorenzo Jovanotti ha proseguito: “Nel mio album Il corpo umano vol. 1 c’era questa canzone Le foglie di te che si sbracciava per diventare un singolo cosi qualche mese fa ho chiesto a lui se avesse avuto voglia di saltarci dentro e di strattonarla dalla sua parte e lui con Vito Salamanca e Dardust (con in quale era nata) mi ha mandato un file urbanizzato. Infine, il cantautore (FOTO) ha concluso: “Mi è piaciuto un sacco. Esce oggi, balliamo?”. Nel brano i due artisti raccontano le emozioni per una donna amata: “Sei fantastica e io resto sempre incantato / Dalla tua libertà, quella che mi hai insegnato”. Samurai Jay spiega come una persona speciale riesca a guarire ogni ferita: “Tutti i momenti grigi diventano felici / Solamente quando graviti intorno a me / Ogni volta che sorridi cuci le mie cicatrici”. Questo il testo della canzone Le foglie di te:

Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?

Ha qualcosa che non si vedeva più

Nella luce sei mistero e luna piena

Se ti guardo come un lupo, ululo alla luna

Dove hai preso quel sorriso che non c’era?

Chiedo troppo se ne dai un po’ anche a me?

Lo userei per far tornare l’atmosfera

Sopra a un tavolo e poi dentro le lenzuola

E si aprono le porte tra due cuori

Si trasformano in oceano due bicchieri

Non parliamo, non aggiungerci parole

Equilibrio naturale delle sfere

Per ragioni che nessuno può sapere

Per le strade che non portano dove pensano di andare

Ma in un posto speciale, molto speciale

Sei fantastica e io resto sempre incantato

Dalla tua libertà, quella che mi hai insegnato

Sei fantastica, ti svegli e si sveglia con te

La strada, la musica, il sole, la luna

La flora, la fauna e le foglie di tè

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

La mai voglia di te continua ancora

Ogni giorno è una vita nuova

Il giro del mondo in una parola

Per portarti il sole, la luna, le stelle e poi

Tutti i momenti grigi diventano felici

Solamente quando graviti intorno a me

Ogni volta che sorridi cuci le mie cicatrici

E volevo solo dirti che

Sei fantastica e io resto sempre incantato

Dalla tua libertà, quella che mi hai insegnato

Sei fantastica, ti svegli e si sveglia con te

La strada, la musica, il sole, la luna

La flora, la fauna e le foglie di tè

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

Che grande avventura che è stata arrivare qui insieme

Pensare che questa foresta è iniziata da un seme

Ricordo il momento che ho visto

Nei tuoi occhi il riflesso di me

Che avevo riflessa negli occhi una piccola te

Sei fantastica

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

E la mia voglia di te

Sei fantastica