Un ruolo centrale nella vicenda è quello di Kunzom Thakuri, appartenente alla famiglia reale del Mustang e protagonista di un lungo percorso dedicato alla salvaguardia della cultura della regione. Dopo aver vissuto tra India e Stati Uniti, nel 2011 ha scelto di tornare nella propria terra.

È in quell’ambito che ha conosciuto Kasia Smutniak. Kunzom ha guidato la costruzione della Ghami Solar School, realizzata con l’Associazione Pietro Taricone nel rispetto dell’architettura tradizionale e alimentata a energia solare. Il progetto ha previsto anche la formazione degli insegnanti e un lavoro con le famiglie, per permettere ai bambini di frequentare la scuola senza dover abbandonare il proprio territorio.

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