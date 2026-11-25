Mustang, tutto sul documentario di Kasia Smutniak sul viaggio in Nepal con Pietro TariconeCinema
Introduzione
Un viaggio iniziato più di vent’anni fa, una promessa rimasta sospesa e una figlia che decide di raccogliere l’eredità dei propri genitori trasformandola in un racconto cinematografico: queste sono le premesse di Mustang, il nuovo documentario diretto da Kasia Smutniak.
Si tratta di un film che nasce da una storia profondamente personale e attraversa oltre due decenni di immagini, ricordi e ritorni in una delle regioni più remote dell’Himalaya. Al centro c’è il Mustang, territorio del Nepal al confine con il Tibet, conosciuto anche come “l’ultimo Tibet”, dove nel 2003 l’attrice e Pietro Taricone arrivarono insieme, poco dopo essersi conosciuti, con uno zaino e una piccola videocamera.
Da quel viaggio nacque una promessa: tornare un giorno in quel luogo e fare qualcosa per contribuire a preservarne la cultura. La morte improvvisa di Taricone, scomparso nel 2010, impedì alla coppia di mantenere quell’impegno. Molti anni dopo, però, quella promessa torna a vivere attraverso Sophie, la figlia di Kasia e Pietro, che riscopre le immagini girate dal padre e decide di partire a sua volta per il Mustang. È da questo passaggio generazionale che prende forma il documentario, unendo memoria familiare e storia di una comunità alle prese con trasformazioni profonde.
Quello che devi sapere
La trama di Mustang
Nel 2003 Kasia Smutniak e Pietro Taricone raggiungono il Mustang con mezzi essenziali e una piccola telecamera. La regione, allora ancora più isolata di oggi, appare come un luogo sospeso nel tempo, caratterizzato da una cultura e da tradizioni profondamente radicate. Durante quel viaggio i due maturano il desiderio di tornare e contribuire alla tutela di quel patrimonio culturale.
Il progetto rimane però incompiuto dopo la morte di Pietro. A distanza di anni, le immagini di quel viaggio vengono riscoperte dalla figlia Sophie, che decide di recarsi da sola in Mustang nel 2024, a diciannove anni, portando con sé proprio la vecchia videocamera del padre. Il suo viaggio diventa il punto di partenza per un nuovo racconto, guidato dalla sua voce e dal suo sguardo.
In Mustang Sophie e Kasia incontrano anche Kunzom Thakuri, figura fondamentale per la realizzazione della promessa fatta tanti anni prima. Attraverso il suo lavoro prende forma la costruzione di una scuola che consente ai bambini della regione di continuare gli studi senza dover lasciare le proprie famiglie, contribuendo allo stesso tempo alla salvaguardia della lingua e della cultura locali.
Il documentario intreccia così una vicenda familiare fatta di amore, perdita e memoria con la storia di una comunità che deve confrontarsi con la modernità e con i cambiamenti ambientali. Il titolo richiama proprio questo continuo divenire: il Samsara, il ciclo incessante della trasformazione.
Kasia Smutniak alla regia
Mustang è la seconda opera cinematografica che vede alla regia Kasia Smutniak dopo Mur, documentario del 2023 che le è valso un Nastro d’Argento e una candidatura ai David di Donatello. In questo nuovo progetto l’esperienza personale dell’attrice diventa materia cinematografica, ma il film non si limita al racconto della propria famiglia: attraverso la storia di Sophie e del viaggio in Mustang guarda anche alla trasformazione di un territorio e della sua comunità.
La regia nasce infatti da un lungo processo. Le immagini sono state raccolte nell’arco di ventitré anni da Kasia, Pietro e successivamente Sophie, utilizzando strumenti diversi: dalla videocamera MiniDV amatoriale del 2003 fino a telefoni, GoPro e piccole videocamere. La spontaneità delle prime riprese è stata mantenuta anche nella costruzione del documentario.
Sophie Taricone e il passaggio di testimone
Sophie Taricone è la voce attraverso cui il film ricostruisce questa storia. La sua presenza rappresenta anche il passaggio da una generazione all’altra: è lei, a diciannove anni, a decidere di tornare in Mustang portando con sé la videocamera appartenuta al padre.
Per Kasia quel gesto assume il significato di un vero passaggio di testimone. La storia, iniziata con il viaggio dei genitori nel 2003, trova così una nuova prospettiva attraverso lo sguardo della figlia, che diventa parte integrante del racconto e del processo con cui quelle immagini private vengono trasformate in un film.
Chi è Kunzom Thakuri
Un ruolo centrale nella vicenda è quello di Kunzom Thakuri, appartenente alla famiglia reale del Mustang e protagonista di un lungo percorso dedicato alla salvaguardia della cultura della regione. Dopo aver vissuto tra India e Stati Uniti, nel 2011 ha scelto di tornare nella propria terra.
È in quell’ambito che ha conosciuto Kasia Smutniak. Kunzom ha guidato la costruzione della Ghami Solar School, realizzata con l’Associazione Pietro Taricone nel rispetto dell’architettura tradizionale e alimentata a energia solare. Il progetto ha previsto anche la formazione degli insegnanti e un lavoro con le famiglie, per permettere ai bambini di frequentare la scuola senza dover abbandonare il proprio territorio.
La scuola e la promessa mantenuta
La costruzione della scuola rappresenta nel documentario il momento in cui una promessa privata diventa un progetto concreto per una comunità. L’obiettivo è consentire ai bambini del Mustang di proseguire gli studi rimanendo vicini alle proprie famiglie e, nello stesso tempo, favorire la conservazione della lingua e delle tradizioni locali.
Ma il film mostra anche quanto sia fragile questo equilibrio. Il Mustang sta cambiando rapidamente e la nuova strada destinata ad attraversare la regione, collegando Cina e India, sta modificando il territorio. A questo si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico, con piogge sempre più frequenti che mettono a rischio le costruzioni in fango e argilla. Anche la scuola è esposta a queste trasformazioni.
Ventitré anni di immagini
Una delle peculiarità di Mustang è la durata del processo attraverso cui il documentario è stato costruito. Le immagini che compongono il film sono state raccolte nell’arco di ventitré anni, molto prima che esistesse l’idea di realizzare un'opera cinematografica.
Alle riprese del 2003 realizzate da Kasia e Pietro con una videocamera MiniDV si sono aggiunti nel tempo i materiali girati con strumenti tecnologici differenti. Nel 2024 il viaggio di Sophie ha dato una nuova direzione al progetto, mentre nel 2025 Kasia è tornata in Mustang con una troupe professionale per completare il racconto.
Anche il paesaggio sonoro contribuisce alla costruzione del film: ai canti buddhisti dei monasteri e ai mantra intonati all’alba dagli alunni della scuola si intrecciano elementi di musica elettronica.
Un territorio sospeso tra tradizione e cambiamento
Il Mustang raccontato nel documentario non è soltanto lo scenario della vicenda familiare di Kasia, Pietro e Sophie. È un territorio che si trova a un punto di passaggio, sospeso tra la conservazione di una cultura antica e l’arrivo di trasformazioni destinate a modificarne profondamente l’identità.
La nuova infrastruttura stradale e gli effetti del cambiamento climatico rappresentano due dei fenomeni che stanno accelerando questa trasformazione. Mustang osserva dunque non soltanto ciò che è stato, ma anche ciò che rischia di scomparire, ponendo al centro il rapporto tra memoria, identità e futuro.
L’uscita al cinema
Mustang è arrivato nelle sale italiane il 23 novembre 2026 distribuito da Fandango Distribuzione. Prima dell’uscita il documentario è stato presentato in un tour di anteprime in diverse città italiane, con proiezioni che hanno registrato il tutto esaurito e, in alcuni casi, richiesto l’aggiunta di nuove date.
Kasia Smutniak ha accompagnato il film incontrando il pubblico insieme alla coautrice Marella Bombini e a Kunzom Thakuri. Tra gli appuntamenti anche quello di Milano del 12 novembre, alla presenza di Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama e conosciuta come la “Madre del Tibet”.
La produzione di Mustang
Il documentario è scritto da Kasia Smutniak e Marella Bombini ed è prodotto da Fandango in associazione con Luce Cinecittà, con il contributo dell’Associazione Pietro Taricone e il sostegno dell’Unione Buddhista Italiana. I produttori sono Domenico Procacci, Laura Paolucci e la stessa Smutniak.
La fotografia è di Paolo Pisacane, il montaggio di Ilaria Fraioli e le musiche di Lorenzo Tomio. Mustang si presenta così come il risultato di un lungo lavoro costruito attraverso immagini private, nuovi viaggi e incontri, trasformando una storia familiare in un racconto più ampio sulla memoria e sulla sopravvivenza di una cultura.