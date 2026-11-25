Perfetti bugiardi, trama e cast del teen drama spagnolo in streaming su Prime VideoCinema
Introduzione
Perfetti bugiardi, titolo italiano di Perfectos mentirosos è un film spagnolo Prime Original, in streaming su Prime Video dal 20 novembre. Adattamento dell'omonimo romanzo di Alex Mírez, è una storia drammatica e thriller, che intreccia mistero e passione, con Irene Balmes nel ruolo della protagonista. Il film è uan delle novità in streaming del mese di novembre (VEDI TUTTI I FILM) ed è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Perfetti bugliardi, dove vederlo
Perfetti bugiardi è un film del 2026 diretto dallo spagnolo Jesús Colmenar, regista molto attivo nel mondo della serialità, da La casa di carta a Vis a vis - Il prezzo del riscatto, adattamento del romanzo della venezuelana Alex Mírez nato su Wattpad, Perfectos mentirosos, edito anche in Italia in versione cartacea da Speriling & Kupfer.
Il film, una produzione Prime Original, è in streaming su Prime Video dal 20 novembre, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
La trama del film
Jude Derry si fa ammettere alla prestigiosa università di Tagus per infiltrarsi tra le élite che frequentano l'istituto e scoprire la verità sulla morte di suo fratello Henry.
Jude è interessata, in particolare ai fratelli Cash, Aegan, Adrik e Aleix, provenienti da una famiglia molto ricca e misteriosa, eredi dei proprietari della facoltà nonchè perfetti studenti di un'istituzione dove ognuno sembra nascondere oscuri segreti.
I tre fratelli sembrano subire una strana pressione dalla figura paterna e, a loro volta, sfruttano la ricchezza e la loro posizione per sottomettere le persone che li circondano.
Quando Jude si avvicina pericolosamente a loro, si rifiuta di sottostare ai loro giochi psicologici di dominio e, pur senza perdere di vista la sua missione, cominicia a essere coinvolta sentimentalmente con due dei tre Cash, Adrik e Aegan.
Il cast del thriller teen
Irene Balmes, attrice spagnola poco più che ventenne, è al suo primo ruolo da protagonista con questo film, dopo aver recitato in piccoli ruoli, incluso la serie La Mesías. Tra i fratelli Cash, l'attore più noto è l'interprete di Aegan, l'attore Gleb Abrosimov, che in Élite era Eric. Gli altri sono Paul Simon e Pablo Scapigliati.
Nel cast di volti iberici ruoli anche per Silvia Kal (vista anche nella serie Krypto Game) e Aisier Exteanria Nel cast di Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar.
Tra romance e thriller, dal libro allo schermo
La storia di Perfetti bugiardi vanta una considerevole fanbase nata su Wattpad nel 2018, anno di debutto del romanzo sulla piattaforma. Successivamente, in vista della pubblicazione cartacea, la storia è stata divisa in due parti dall'autrice Alex Mírez (che ha poi aggiunto un terzo volume, uno spin-off), ora tradotta anche in Italia col primo libro (di quella che sarà una saga in tre volumi) sugli scaffali dal mese di novembre, poco prima dell'uscita del film.
La storia sullo schermo dà corpo alle atmosfere dark e fredde delle ambientazioni descritte sulla pagina e lavora sui flashback che permettono di ricostruire il piano della protagonista e i diversi punti di vista su una verità che viene continuamente celata.
Il film è principalmente l'adattamento delle vicende del primo volume della saga di Mírez. Le caratteristiche della trama aprono la possibilità per sviluppi di uno o più sequel ma da Prime Video, al momento, non è arrivato il via libera per nuove produzioni.