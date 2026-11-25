Jude Derry si fa ammettere alla prestigiosa università di Tagus per infiltrarsi tra le élite che frequentano l'istituto e scoprire la verità sulla morte di suo fratello Henry.

Jude è interessata, in particolare ai fratelli Cash, Aegan, Adrik e Aleix, provenienti da una famiglia molto ricca e misteriosa, eredi dei proprietari della facoltà nonchè perfetti studenti di un'istituzione dove ognuno sembra nascondere oscuri segreti.

I tre fratelli sembrano subire una strana pressione dalla figura paterna e, a loro volta, sfruttano la ricchezza e la loro posizione per sottomettere le persone che li circondano.

Quando Jude si avvicina pericolosamente a loro, si rifiuta di sottostare ai loro giochi psicologici di dominio e, pur senza perdere di vista la sua missione, cominicia a essere coinvolta sentimentalmente con due dei tre Cash, Adrik e Aegan.