Ecco i brani annunciati, anche se il montaggio televisivo potrebbe cambiare l'ordine o tagliare qualche canzone. Fiorella Mannoia canta Combattente e Mariposa, poi Quello che le donne non dicono con Arisa, Farfallina con Luca Carboni e La casa in riva al mare di Lucio Dalla con Angelina Mango. Ligabue e Angelina Mango cantano insieme Le donne lo sanno. Giuliano Sangiorgi duetta con Malika Ayane in Come foglie e con Arisa in La notte. Gaia e Levante reinterpretano I maschi di Gianna Nannini, mentre Paola Turci ed Ermal Meta rendono omaggio a Mia Martini con E non finisce mica il cielo. Turci canta anche Gesù Cristo sono io con Levante. Laura Pausini duetta con Alessandra Amoroso in Io sì (Seen) e con Emma in Le cose che vivi. Tommaso Paradiso canta Non avere paura con Annalisa e Mare mare con Luca Carboni. Arisa propone da sola Canta ancora, Malika Ayane e Michele Bravi cantano Il diario degli errori. Noemi duetta con Serena Brancale in Briciole e con Alessandra Amoroso in Ti scatterò una foto. Amoroso canta poi Bossa nostra con Gaia e Serenata con Brancale. Emma e Annalisa, infine, si esibiscono insieme in Femme fatale.