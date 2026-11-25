Una Nessuna Centomila, la scaletta del concerto di Fiorella Mannoia all'Arena di VeronaMusica
Introduzione
Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Rai 1 trasmette alle 21.30 il concerto registrato all'Arena di Verona lo scorso 21 settembre. A condurlo sono Fiorella Mannoia e Carlo Conti, e sul palco ci sono 18 artisti, da Ligabue a Laura Pausini, da Annalisa ad Angelina Mango, con molti duetti inediti. Fino al 28 novembre si può donare ai centri antiviolenza con il numero solidale 45580
Quello che devi sapere
Una Nessuna Centomila, quando e dove vederlo
La musica italiana si schiera di nuovo dalla parte delle donne. In prima serata su Rai 1 va in onda la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, il grande concerto benefico nato da un'idea di Fiorella Mannoia per sostenere i centri antiviolenza. L'evento è stato registrato a settembre davanti a un'Arena di Verona piena fino all'ultimo posto. In scaletta ci sono canzoni sulle donne, omaggi alle grandi voci femminili della musica italiana e molte collaborazioni tra artisti che di solito non si esibiscono insieme. Una Nessuna Centomila va in onda stasera, mercoledì 25 novembre, alle 21.30 su Rai 1. Si può seguire anche in streaming su RaiPlay, in diretta o più tardi on demand, e in contemporanea alla radio su Rai Radio2, con il racconto di Martina Martorano. La data è stata scelta perché coincide con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo spettacolo è stato registrato il 21 settembre all'Arena di Verona.
Gli artisti sul palco dell'Arena
Insieme a Fiorella Mannoia e Carlo Conti, che conducono la serata, sul palco ci sono 18 voci della musica italiana. Ci sono Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Insieme a loro si esibiscono anche Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi. Sono artisti di generazioni molto diverse, uniti per la stessa causa.
La scaletta: i duetti annunciati
Ecco i brani annunciati, anche se il montaggio televisivo potrebbe cambiare l'ordine o tagliare qualche canzone. Fiorella Mannoia canta Combattente e Mariposa, poi Quello che le donne non dicono con Arisa, Farfallina con Luca Carboni e La casa in riva al mare di Lucio Dalla con Angelina Mango. Ligabue e Angelina Mango cantano insieme Le donne lo sanno. Giuliano Sangiorgi duetta con Malika Ayane in Come foglie e con Arisa in La notte. Gaia e Levante reinterpretano I maschi di Gianna Nannini, mentre Paola Turci ed Ermal Meta rendono omaggio a Mia Martini con E non finisce mica il cielo. Turci canta anche Gesù Cristo sono io con Levante. Laura Pausini duetta con Alessandra Amoroso in Io sì (Seen) e con Emma in Le cose che vivi. Tommaso Paradiso canta Non avere paura con Annalisa e Mare mare con Luca Carboni. Arisa propone da sola Canta ancora, Malika Ayane e Michele Bravi cantano Il diario degli errori. Noemi duetta con Serena Brancale in Briciole e con Alessandra Amoroso in Ti scatterò una foto. Amoroso canta poi Bossa nostra con Gaia e Serenata con Brancale. Emma e Annalisa, infine, si esibiscono insieme in Femme fatale.
L'inedito di Ligabue e i monologhi
Uno dei momenti più attesi è Nessuno è di qualcuno, la canzone inedita che Ligabue ha scritto per l'occasione e dedicato proprio al tema della serata. I diritti del brano andranno alla Fondazione. Tra una canzone e l'altra ci sono anche tre attori, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino, che leggono monologhi sulle storie delle donne vittime di violenza e sulla responsabilità degli uomini. Fiorella Mannoia, durante la presentazione, ha raccontato quanto sia stato importante il successo del progetto: "Per la prima volta una causa sociale ha riscosso così grande successo".
La Fondazione e il numero solidale
Dietro il concerto c'è la Fondazione Una Nessuna Centomila, creata da Fiorella Mannoia insieme a Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. È la prima fondazione italiana nata per fermare la violenza sulle donne e sostenere chi la subisce, e lavora anche nelle scuole per insegnare ai ragazzi il rispetto. La presidente Giulia Minoli ha spiegato che la serata "è dedicata alle 60.000 persone che ogni anno sono aiutate" dai centri antiviolenza, che in Italia sono 409. Fino al 28 novembre si può donare inviando un SMS o chiamando il numero solidale 45580, oppure con PayPal. Ferdinando Salzano di Friends & Partners ha detto che sono già stati raccolti più di 500mila euro. Il progetto era nato nel 2022 con un grande concerto a Campovolo. Il prossimo anno, ha anticipato Salzano, si tornerà in piazza del Plebiscito a Napoli.