Giornata contro la violenza sulle donne, film da vedere da Se domani non torno a L'affidoCinema
Introduzione
Il 25 novembre è una giornata che invita a fermarsi, ricordare e soprattutto interrogarsi sulle molte forme che può assumere la violenza contro le donne: oggi si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e in questa occasione anche il cinema diventa uno strumento per raccontare femminicidi, violenza domestica, molestie, controllo e libertà negata.
La settima arte può contribuire a sensibilizzare il pubblico attraverso storie capaci di portare sullo schermo esperienze che spesso restano confinate alla dimensione privata: relazioni abusive, controllo psicologico, molestie, violenza sessuale, discriminazioni e femminicidi.
E proprio oggi alla Camera dei deputati viene proiettato Se domani non torno, il film sulla storia di Giulia Cecchettin.
Il film di Paola Randi, dedicato alla vicenda di Giulia Cecchettin, viene proiettato alle 10.30 nella Sala della Regina di Montecitorio alla presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia, della regista e del cast. L'iniziativa coinvolge anche gli studenti e viene trasmessa sulla WebTV della Camera.
La scelta di questa pellicola come punto di partenza per una selezione cinematografica dedicata al 25 novembre è quindi particolarmente significativa. Ma non è l'unico titolo attraverso cui il grande schermo ha affrontato il tema. Ecco alcuni film da guardare, ciascuno per una ragione diversa.
Quello che devi sapere
Se domani non torno
Il film di Paola Randi, Se domani non torno, porta sullo schermo la storia di Giulia Cecchettin e sceglie di concentrarsi soprattutto sulle persone che devono convivere con l'assenza lasciata dal femminicidio. Al centro non c'è soltanto la tragedia, ma ciò che accade dopo: il dolore della famiglia, le domande, la memoria e la necessità di trasformare una vicenda privata in una riflessione collettiva.
La trama racconta di Gino Cecchettin, che vive con i tre figli Elena, Giulia e Davide, cercando di mantenere unita la famiglia dopo la morte della moglie Monica, ma l'11 novembre 2023 la loro quotidianità viene sconvolta quando Giulia, 22 anni e prossima alla laurea in Ingegneria biomedica, non rientra a casa dopo aver incontrato l'ex fidanzato Filippo: mentre partono le ricerche e cresce l'attenzione mediatica, la famiglia si trova a confrontarsi con la terribile verità della scomparsa della ragazza, fino al ritrovamento del suo corpo una settimana dopo, e il film segue soprattutto il dolore di chi resta e il percorso di Gino verso un impegno pubblico contro la violenza di genere.
È proprio questo uno degli elementi che rendono particolarmente significativa la proiezione prevista oggi alla Camera. L'evento è stato organizzato per il 25 novembre con Gino Cecchettin, gli studenti, la regista e gli interpreti del film. La vicepresidente della Camera Anna Ascani ha sottolineato la volontà di fare del Parlamento un luogo di confronto e di costruzione di una cultura del rispetto.
Un appuntamento che lega dunque cinema, memoria e prevenzione e che rende Se domani non torno uno dei titoli più pertinenti da recuperare proprio nella giornata del 25 novembre.
C'è ancora domani
Con C'è ancora domani, Paola Cortellesi racconta una donna che vive nella Roma del dopoguerra e che all'interno delle mura domestiche subisce una violenza diventata parte della sua quotidianità.
Il film utilizza il passato per parlare anche al presente. Delia è una moglie e una madre senza vera autonomia, costretta a muoversi all'interno di una società in cui i rapporti di potere tra uomini e donne sono profondamente sbilanciati.
La violenza rappresentata non è soltanto quella fisica. C'è il controllo, ci sono le umiliazioni, la dipendenza economica e l'idea che una donna debba accettare il proprio destino. Il percorso della protagonista diventa così anche una storia di emancipazione e di conquista della libertà.
Una donna promettente
Emerald Fennell con il film Una donna promettente (titolo originale: Promising Young Woman) affronta il tema della violenza sessuale attraverso un film che mescola thriller, dramma e humour nero. Carey Mulligan interpreta Cassie, una giovane donna segnata da una vicenda che ha coinvolto la sua migliore amica.
Il film allarga però il campo della responsabilità. Non mette sotto accusa soltanto chi commette materialmente una violenza, ma anche chi la minimizza, chi la giustifica, chi sceglie di non intervenire e chi protegge il responsabile.
È proprio questa riflessione sulla complicità e sulla cultura che circonda la violenza a rendere il film particolarmente interessante anche in occasione del 25 novembre.
North Country
La protagonista di North Country, interpretata da Charlize Theron, si trova a fare i conti con un ambiente professionale dominato dagli uomini e con una sistematica serie di molestie e intimidazioni.
Il film di Niki Caro, ispirato a una vicenda reale, racconta così una dimensione diversa della violenza di genere: quella che può manifestarsi sul luogo di lavoro. Denunciare non significa soltanto raccontare ciò che è accaduto, ma anche affrontare il rischio di essere isolati, screditati o considerati responsabili di avere rotto un equilibrio.
Il film mette quindi in evidenza un aspetto fondamentale: la violenza e le molestie possono essere alimentate anche da un ambiente che sceglie di tollerarle.
Mustang
Cinque sorelle adolescenti sono al centro del film di Deniz Gamze Ergüven, ambientato in Turchia. La loro libertà viene progressivamente limitata dalla famiglia, che interpreta il comportamento delle ragazze come una minaccia alla propria idea di rispettabilità.
Le porte di casa diventano metaforicamente e concretamente sempre più strette. Le protagoniste vengono controllate, sorvegliate e indirizzate verso matrimoni che non hanno scelto.
Mustang racconta così una forma di violenza meno immediatamente riconoscibile rispetto all'aggressione fisica: quella esercitata attraverso il controllo del corpo, della sessualità, delle relazioni e delle scelte personali.
Thelma & Louise
Ridley Scott e la sceneggiatrice Callie Khouri costruiscono con Thelma & Louise un viaggio che si trasforma progressivamente in una fuga. L'amicizia tra le due protagoniste diventa il punto di partenza per una storia di libertà, paura e autodeterminazione.
La violenza sessuale che irrompe nel racconto modifica il destino delle due donne e cambia il significato stesso del loro viaggio. Da quel momento la strada rappresenta anche la ricerca di uno spazio nel quale poter scegliere della propria vita.
È un film che, a distanza di molti anni, continua a essere associato a una delle rappresentazioni più forti dell'amicizia e della libertà femminile nel cinema americano.
L'affido
Con L'affido, Xavier Legrand porta l'attenzione su ciò che può accadere dopo la fine di una relazione. Il film prende avvio da una separazione e dalla contesa per l'affidamento di un figlio, ma lascia progressivamente emergere una situazione di paura e controllo.
La violenza non viene mostrata attraverso una successione di scene esplicite. È piuttosto una presenza che si insinua nei rapporti familiari, nelle telefonate, negli incontri e nelle decisioni che riguardano il bambino.
Il risultato è un film teso che mostra come la fine di una relazione non coincida necessariamente con la fine delle dinamiche di abuso.
Ti do i miei occhi
Icíar Bollaín racconta la storia di Pilar, una donna che cerca di sottrarsi a una relazione segnata dalla violenza. Il marito Antonio, dopo i maltrattamenti, tenta di cambiare e intraprende un percorso per gestire la propria aggressività.
Il film si concentra così anche sulla complessità psicologica delle relazioni abusive. Non sempre allontanarsi è un gesto semplice e definitivo: possono intervenire paura, dipendenza affettiva, speranza e la convinzione che l'altra persona possa finalmente cambiare.
Ti do i miei occhi evita quindi una rappresentazione semplicistica della violenza domestica e mostra quanto sia complesso spezzare un rapporto costruito sul controllo.
Dal grande schermo alla realtà
Le storie raccontate da questi film sono molto diverse. Alcune partono da fatti realmente accaduti, altre sono opere di finzione; cambiano i Paesi, le epoche e i contesti sociali. Ma il filo che le unisce è la rappresentazione di rapporti nei quali la libertà di una donna viene limitata, negata o minacciata.
E proprio per questo il cinema può diventare, soprattutto in una giornata come il 25 novembre, un punto di partenza per discutere. Non soltanto della violenza quando arriva alla sua forma più estrema, ma anche dei segnali che possono precederla: il controllo, la gelosia scambiata per amore, l'umiliazione, l'isolamento, la minaccia, la molestia.
La proiezione di Se domani non torno alla Camera dei deputati assume in questo senso un valore particolare: il film sulla storia di Giulia Cecchettin arriva oggi nel cuore delle istituzioni, davanti agli studenti e alla presenza del padre Gino. L'obiettivo dichiarato dell'iniziativa è trasformare la memoria e la riflessione in un'occasione di confronto e prevenzione.
Perché il 25 novembre non sia soltanto una data sul calendario, ma una giornata in cui imparare a riconoscere la violenza, parlarne e costruire gli strumenti culturali per prevenirla.