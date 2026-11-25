Le storie raccontate da questi film sono molto diverse. Alcune partono da fatti realmente accaduti, altre sono opere di finzione; cambiano i Paesi, le epoche e i contesti sociali. Ma il filo che le unisce è la rappresentazione di rapporti nei quali la libertà di una donna viene limitata, negata o minacciata.

E proprio per questo il cinema può diventare, soprattutto in una giornata come il 25 novembre, un punto di partenza per discutere. Non soltanto della violenza quando arriva alla sua forma più estrema, ma anche dei segnali che possono precederla: il controllo, la gelosia scambiata per amore, l'umiliazione, l'isolamento, la minaccia, la molestia.

La proiezione di Se domani non torno alla Camera dei deputati assume in questo senso un valore particolare: il film sulla storia di Giulia Cecchettin arriva oggi nel cuore delle istituzioni, davanti agli studenti e alla presenza del padre Gino. L'obiettivo dichiarato dell'iniziativa è trasformare la memoria e la riflessione in un'occasione di confronto e prevenzione.

Perché il 25 novembre non sia soltanto una data sul calendario, ma una giornata in cui imparare a riconoscere la violenza, parlarne e costruire gli strumenti culturali per prevenirla.