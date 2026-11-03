Se domani non torno, il film sul femminicidio di Giulia Cecchettin

Paola Randi dirige il film Se domani non torno e firma la sceneggiatura assieme a Lisa Nur Sultan. Il progetto si ispira a Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, il libro in cui Gino Cecchettin, con la collaborazione dello scrittore Marco Franzoso, riflette sulla figlia e sul percorso che lo ha portato a impegnarsi pubblicamente contro la violenza sulle donne.

La produzione è affidata a Notorious Pictures, con Guglielmo Marchetti e Daniele Mazzocca come produttori e Mario Mazzarotto nel ruolo di produttore esecutivo. La fotografia è di Guido Michelotti, il montaggio di Andrea Maguolo e le musiche di Michele Braga. Sergio Tribastone cura la scenografia, mentre i costumi sono firmati da Daniela Ciancio.

Le riprese si sono svolte interamente in Veneto, per sei settimane, tra le province di Padova, Venezia e Rovigo. Una scelta che lega la lavorazione ai luoghi in cui si è svolta la vicenda reale.

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