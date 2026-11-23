La legge della bestia, tutto sulla miniserie thriller Netflix ispirata a una storia veraSerie TV
Introduzione
La legge della bestia è una miniserie originale polacca disponibile in streaming su Netflix dal 18 novembre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Lo show racconta in quattro episodi, tutti rilasciati sulla piattaforma fin dal giorno del debutto, il dibattito legato alla scarcerazione di Mariusz Trynkiewicz, un uomo colpevole di aver commesso in Polonia, nei tardi anni Ottanta, quattro brutali omicidi. La miniserie, che mescola dunque elementi di finzione a fatti realmente accaduti, è una delle novità del panorama seriale del mese di novembre (VEDI TUTTE LE SERIE IN STREAMING QUESTO MESE).
Quello che devi sapere
La legge della bestia, quando esce e dove vederla
La legge della bestia è una miniserie polacca drammatica e thiller del 2026, il cui titolo originale è Prawo Bestii.
Ideata e diretta da Kasper Bajon, che l'ha sceneggiata con Anna Kasińska, è composta da 4 episodi, dalla durata compresa tra 40 minuti e un'ora.
Su Netflix dal 18 novembre, è visibile anche su Sky e Now.
La trama
Nel 2014, in vista della scarcerazione di Mariusz Trynkiewicz, l'assassino soprannominato il "Satana di Piotrków", in Polonia si accende il dibattito sulla pericolosità dell'uomo che nei tardi anni Ottanta aveva compiuto quattro brutali omicidi di minorenni nella città polacca di Piotrków Trybunalski.
Al dibattito partecipano in prima linea due donne, un'investigatrice e una psichiatra, Anna Bersz e Agnieszka Grabska, amiche, chiamate a contribuire alle indagini ai tempi dei crimini e dell'incarcerazione, il cui rapporto era stato incrinato dalle diverse valutazioni emerse nel corso delle indagini e dal giudizio del tribunale.
Venticinque anni dopo, Anna e Agnieszka si ritrovano sullo stesso terreno, coinvolte ancora una volta nel caso, tra i dubbi che riguardano la pericolosità dell'assassino prossimo alla libertà e una nuova legge speciale, da applicare ai criminali ritenuti potenzialmente pericolosi, anche dopo lo sconto della pena.
Il cast della serie polacca
La comandante Anna Bersz è interpretata da Agnieszka Grochowska mentre la psichiatra Agnieszka Grabska ha il volto di Agnieszka Żulewska.
Mariusz Trynkiewicz invece è l'attore polacco Michal Pawlik, visto in altre produzioni del suo Paese, tra cui la serie tv Pantano e il film del 2025 Chopin - Notturno a Parigi.
La storia vera degli omicidi in Polonia
Nel 1988 un insegnante di educazione fisica, Mariusz Trynkiewicz, rapì abusò e uccise brutalmente quattro ragazzini, d'età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nella città di Piotrków Trybunalski.
Il caso, che ebbe una grande risonanza mediatica, coinvolse l'opinione pubblica per le conseguenze del giudizio. Trynkiewicz fu condannato a morte ma l'eliminazione della pena capitale nel Paese, pochi anni, dopo, trasformò la sentenza in una condanna a venticinque anni di carcere.
Al termine della detenzione, nel 2013, il dibattito si riaccese in Polonia e il Paese si attivò per la stesura di una legge speciale, ribattezzata "Legge sulle bestie", da applicare ai criminali considerati socialmente pericolosi come Trynkiewicz che, una volta tornato in libertà, venen spostato in una struttura psichiatrica, sotto sorveglianza.
A causa di nuove condanne legate al possesso di materiale pedopornografico, Trynkiewicz, morto nel 2025, fu spostato in un centro di detenzione.
La serie televisiva racconta queste vicende ma le unisce a elementi di finzione. Le due protagoniste della storia non sono ispirate a personaggi reali ma fanno parte dell'impianto narrativo in qualità di rappresentanti delle diverse voci dell'opinione pubblica sul caso.