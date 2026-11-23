La legge della bestia è una miniserie polacca drammatica e thiller del 2026, il cui titolo originale è Prawo Bestii.

Ideata e diretta da Kasper Bajon, che l'ha sceneggiata con Anna Kasińska, è composta da 4 episodi, dalla durata compresa tra 40 minuti e un'ora.

Su Netflix dal 18 novembre, è visibile anche su Sky e Now.