Introduzione
The Altruists, miniserie in 8 episodi, tutti disponibili su Netflix in streaming dal 19 novembre, è il racconto per il piccolo schermo ispirato alla storia vera di Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried, ex imprenditori statunitensi legati allo scandalo finanziario delle criptovalute FTX e la società di trading Alameda Research. Con Anthony Boyle e Julia Garner, il titolo è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
The Altruists, data di uscita e dove vederla
The Altruists è una serie televisiva del 2026 creata da Graham Moore, sceneggiatore del film The Imitation Game, in collaborazione con Jacqueline Hoyt, co-showrunner, ispirata a un articolo del New York Magazine di Kevin T. Dugan e Jen Wieczner.
La miniserie in otto episodi, ciascuno dalla durata compresa tra 50 e 50 minuti, è prodotta dalla Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Netflix fin dal giorno del rilascio, il 19 novembre.
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La trama della serie
Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison si conoscono a New York trovando nei loro interessi comuni e nella comune aspirazione a fare qualcosa per il mondo, un terreno solido per collaborare come imprenditori.
Sam è un laureato del MIT, Caroline è una matematica, le loro conversazioni partono dalla finanza e approndano all'altruismo efficace, filosofia nella quale credono fortemente entrambi.
Ben presto si mettono in affari e diventano una coppia. Certi di poter guadagnare grosse cifre da investire in progetti dalle ricadute benefiche ampie, fondano la società di trading Alameda Research e la piattaforma di criptovavute FTX che, nel giro di poco tempo, accumulano una fortuna.
Velocemente, proprio come era nato, il business mostra delle crepe, come anche la relazione sentimentale tra i due protagonisti.
L'impero viene sommerso da scandali legati a finanziamenti illeciti, i due iniziano a dubitare l'uno dell'altra. La vicenda finisce in tribunale con Caroline che collabora con la giustizia contro Sam.
Il cast
La miniserie vede Julia Garner e Anthony Boyle nei panni dei due protagonisti. Garner, che si divide abilmente tra progetti per il cinema e per la tv, è una veterana delle serie televisive con tre Emmy Awards all'attrivo. Boyle ha dalla sua una filmografia che include, tra gli ultimi titoli, House of Guinness.
Tra gli altri interpreti di una storia che include piccoli ruoli per la star di Yaga e Heated Rivalry Hudson Williams e Jennifer Grey, gli attori: Madison Hu, Eugene Young, Matt Rife e Marianna Phung.
La storia vera
La miniserie è stata realizzata da Moore e Hoyt partendo dall'esame di documenti finanziari e giudiziari, insieme alle considerazioni deducibili dalle principali inchieste giornalistiche condotte sulla vicenda di Bankman-Fried ed Ellison.
Il primo ha fondato nel 2019 FTX e la piattaforma di scambio di criptovalute ha fruttato in pochi anni cifre veramente considerevoli portandolo a diventare uno degli imprenditori della Generazione Z più famosi di sempre.
Nel 2022 una crisi finanziaria di FTX ha condotto a indagini che hanno stabilito il finanziamento illecito di questa ad altre attività e principalmente ad Alameda Research.
La serie televisiva mescola la componente della storia legata al business, al racconto della vicenda privata, drammatica e sentimentale, dei due protagonisti.
Lo scopo è quello di raccontare la loro parabola reale per dimostrare come anche le attività nate con le migliori intenzioni possono sgretolarsi quando l'ambizione diventa un rischio non calcolato.
Nel 2023 Sam Bankman-Fried è stato riconosciuto colpevole di sette capi d'accusa e ha ricevuto una pena pari a venticinque anni di carcere. Caroline Ellison, che ha collaborato con la giustizia nel processo contro l'ex socio e compagno, ha ottenuto nel 2024 una pena molto più lieve che si è tradotta in due anni di carcere.