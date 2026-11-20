La miniserie è stata realizzata da Moore e Hoyt partendo dall'esame di documenti finanziari e giudiziari, insieme alle considerazioni deducibili dalle principali inchieste giornalistiche condotte sulla vicenda di Bankman-Fried ed Ellison.

Il primo ha fondato nel 2019 FTX e la piattaforma di scambio di criptovalute ha fruttato in pochi anni cifre veramente considerevoli portandolo a diventare uno degli imprenditori della Generazione Z più famosi di sempre.

Nel 2022 una crisi finanziaria di FTX ha condotto a indagini che hanno stabilito il finanziamento illecito di questa ad altre attività e principalmente ad Alameda Research.

La serie televisiva mescola la componente della storia legata al business, al racconto della vicenda privata, drammatica e sentimentale, dei due protagonisti.

Lo scopo è quello di raccontare la loro parabola reale per dimostrare come anche le attività nate con le migliori intenzioni possono sgretolarsi quando l'ambizione diventa un rischio non calcolato.

Nel 2023 Sam Bankman-Fried è stato riconosciuto colpevole di sette capi d'accusa e ha ricevuto una pena pari a venticinque anni di carcere. Caroline Ellison, che ha collaborato con la giustizia nel processo contro l'ex socio e compagno, ha ottenuto nel 2024 una pena molto più lieve che si è tradotta in due anni di carcere.

The Altruists - Netflix via Webphoto