Gli ospiti della prima serata sono tanti. Per la musica ci saranno tre grandi nomi della canzone italiana: Renato Zero, Massimo Ranieri, che come Da Vinci è napoletano ed è un artista di teatro e musica, e Gianna Nannini, una delle voci più conosciute del rock italiano. Per la parte comica arriveranno gli attori Rocco Papaleo ed Enrico Brignano, insieme a Valerio Lundini, conosciuto per il suo umorismo surreale. Ci saranno anche l’attore e cantante napoletano Ernesto Lama e TonyPitony, il cantante che si esibisce sempre con una maschera, uno dei nuovi volti della musica e della tv. Nelle anticipazioni si parla anche di campioni dello sport, ma i nomi non sono ancora stati annunciati.