Introduzione
Venerdì 20 novembre, alle 21.30, va in onda su Rai 1 la prima delle due serate del varietà che celebra i 50 anni di carriera del cantante napoletano. Accanto a lui ci saranno Bianca Balti e Iaia Forte. Tra gli ospiti sono attesi Renato Zero, Massimo Ranieri, Gianna Nannini e i musicisti storici di Pino Daniele, oltre a Rocco Papaleo, Enrico Brignano e TonyPitony
Quello che devi sapere
Meravigliosamente, quando e dove vederlo
Meravigliosamente è diviso in due puntate, in onda venerdì 20 e venerdì 27 novembre su Rai 1 alle 21.30, dopo Affari tuoi. Si può vedere anche su RaiPlay, sia in diretta sia on demand. Il programma sarà trasmesso anche in Eurovisione e su San Marino RTV, al canale 550. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai con ViVO Concerti, in collaborazione con Colangelo Management e con il patrocinio del Ministero del Turismo, lo show sostiene anche la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’Unesco. Sal Da Vinci diventa dunque per la prima volta il protagonista assoluto di una serata televisiva, in un viaggio in musica che parte da quando il cantante aveva sette anni e saliva sul palco con il padre, per arrivare ai successi di oggi.
Gli ospiti della prima puntata
Gli ospiti della prima serata sono tanti. Per la musica ci saranno tre grandi nomi della canzone italiana: Renato Zero, Massimo Ranieri, che come Da Vinci è napoletano ed è un artista di teatro e musica, e Gianna Nannini, una delle voci più conosciute del rock italiano. Per la parte comica arriveranno gli attori Rocco Papaleo ed Enrico Brignano, insieme a Valerio Lundini, conosciuto per il suo umorismo surreale. Ci saranno anche l’attore e cantante napoletano Ernesto Lama e TonyPitony, il cantante che si esibisce sempre con una maschera, uno dei nuovi volti della musica e della tv. Nelle anticipazioni si parla anche di campioni dello sport, ma i nomi non sono ancora stati annunciati.
L'omaggio a Pino Daniele
Uno dei momenti più attesi della serata sarà dedicato a Pino Daniele. Sul palco tornerà a suonare insieme la sua storica band: Tullio De Piscopo alla batteria, Tony Esposito alle percussioni, Ernesto Vitolo alle tastiere e Gigi De Rienzo al basso. Sono i musicisti che, tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, hanno contribuito a creare il suono del cantautore, unendo la tradizione napoletana con blues, jazz e funk. Per Da Vinci questo omaggio ha un significato speciale, perché Pino Daniele è stato uno dei grandi punti di riferimento per gli artisti napoletani della sua generazione.
La scaletta di Meravigliosamente
La scaletta completa della serata non è stata resa pubblica. Secondo le anticipazioni, ci saranno i brani più importanti della carriera di Da Vinci, i classici della canzone napoletana e alcuni grandi successi della musica italiana, reinterpretati insieme agli ospiti e in duetti inediti. Tra le sue canzoni più conosciute ci sono Per sempre sì, con cui ha vinto Sanremo quest’anno, Rossetto e caffè, diventata un fenomeno sui social, e Non riesco a farti innamorare, con cui era arrivato terzo al Festival nel 2009. Sul palco ci sarà un’orchestra di 45 musicisti diretta dal maestro Adriano Pennino.
Bianca Balti, Iaia Forte e una storia tra Napoli e New York
Ad accompagnare il cantante nel racconto ci saranno l’attrice Iaia Forte, uno dei volti più importanti del cinema e del teatro italiano, e la modella Bianca Balti, conosciuta in tutto il mondo. Lo show racconterà anche le due città della vita di Da Vinci. Che, nato a New York il 7 aprile 1969, è cresciuto come artista a Napoli, dove ha mosso i primi passi accanto al padre, il cantante Mario Da Vinci. Raccontando il debutto in prima serata, ha detto a Sorrisi di sentirsi come in un sogno: “Mi sembra di sognare a occhi aperti”. Il 24 novembre uscirà inoltre la sua autobiografia Per sempre Sal, mentre il 27 novembre, in coincidenza con la seconda puntata, arriverà il suo album di Natale.