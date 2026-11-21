«Sempre provato. Sempre fallito. Non importa. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio.» Samuel Beckett lo scriveva in Worstward Ho, pubblicato nel 1983, e probabilmente non aveva in mente un picchiatore mancino di Philadelphia. Eppure nessuno ha messo in pratica quel catechismo del fallimento con la stessa ostinazione di Rocky Balboa: pugile da sagra, esattore per conto di uno strozzino, filosofo da marciapiede che confida i propri pensieri a due tartarughe e trangugia uova crude all’alba, come se il tuorlo fosse un sacramento. Sicché è curioso, e insieme commovente, che il film forse più celebre sulla vittoria racconti in realtà una sconfitta. La Rat-Agenda 2014 di Leo Ortolani lo riassume in due frasi di ferocia affettuosa. «Un film su un uomo che combatte per dimostrare di non essere un perdente. E perde».

Ma non lasciatevi ingannare dal tabellone. Il 21 novembre 1976, quando Rocky debuttò al Cinema II di New York (in Italia arriverà il 25 marzo 1977, appena tre giorni prima della notte degli Oscar, e si chiama tempismo), nessuno in sala ebbe la sensazione di aver visto perdere qualcuno. Perché Rocky non deve conquistare la cintura. Deve soltanto restare in piedi. «Se quando suona l’ultimo gong io sono ancora in piedi», confessa ad Adriana la notte prima del match, saprà per la prima volta in vita sua di non essere soltanto un bullo di periferia. Nomen omen: Rocky, ovvero roccia. E cinquant’anni dopo, la roccia è ancora lì, in cima a una scalinata, con le braccia levate verso un cielo color cemento.