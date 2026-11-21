Rocky compie 50 anni: Sylvester Stallone, Adriana e la gloria di chi perde a testa altaCinema ©Getty
Introduzione
Il 21 novembre 1976, a New York, usciva Rocky. Mezzo secolo dopo, il pugile di Philadelphia che sfida il campione Apollo Creed resta il più glorioso dei perdenti del cinema. Ispirato anche dall'incontro tra Muhammad Ali e Chuck Wepner, abbozzato da Sylvester Stallone in una prima stesura di tre giorni e mezzo, girato in 28 giorni con circa un milione di dollari, il film di John G. Avildsen incassò 225 milioni nel mondo e vinse tre Oscar, tra cui quello per il miglior film. Tra uova crude, quarti di bue, la voce italiana di Gigi Proietti e l'urlo «Adrianaaa!», ripercorriamo storia, segreti e curiosità di un mito che oggi festeggia con il biopic Rocky sono io e il memoir The Steps.
Quello che devi sapere
Rocky e l’arte di fallire meglio
«Sempre provato. Sempre fallito. Non importa. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio.» Samuel Beckett lo scriveva in Worstward Ho, pubblicato nel 1983, e probabilmente non aveva in mente un picchiatore mancino di Philadelphia. Eppure nessuno ha messo in pratica quel catechismo del fallimento con la stessa ostinazione di Rocky Balboa: pugile da sagra, esattore per conto di uno strozzino, filosofo da marciapiede che confida i propri pensieri a due tartarughe e trangugia uova crude all’alba, come se il tuorlo fosse un sacramento. Sicché è curioso, e insieme commovente, che il film forse più celebre sulla vittoria racconti in realtà una sconfitta. La Rat-Agenda 2014 di Leo Ortolani lo riassume in due frasi di ferocia affettuosa. «Un film su un uomo che combatte per dimostrare di non essere un perdente. E perde».
Ma non lasciatevi ingannare dal tabellone. Il 21 novembre 1976, quando Rocky debuttò al Cinema II di New York (in Italia arriverà il 25 marzo 1977, appena tre giorni prima della notte degli Oscar, e si chiama tempismo), nessuno in sala ebbe la sensazione di aver visto perdere qualcuno. Perché Rocky non deve conquistare la cintura. Deve soltanto restare in piedi. «Se quando suona l’ultimo gong io sono ancora in piedi», confessa ad Adriana la notte prima del match, saprà per la prima volta in vita sua di non essere soltanto un bullo di periferia. Nomen omen: Rocky, ovvero roccia. E cinquant’anni dopo, la roccia è ancora lì, in cima a una scalinata, con le braccia levate verso un cielo color cemento.
Tre giorni e mezzo, un ring in Ohio e una sceneggiatura
Torniamo indietro, al 24 marzo 1975. Al Richfield Coliseum, dalle parti di Cleveland, Muhammad Ali (quello che volava come una farfalla e pungeva come un'ape) difende il titolo dei pesi massimi contro Chuck Wepner, un rappresentante di liquori del New Jersey dal mento di granito e dalla pelle di carta velina, tant'è che lo chiamano «The Bayonne Bleeder», il sanguinatore di Bayonne. Gli allibratori gli concedono qualche round, la stampa lo tratta come una comparsa. Invece, alla nona ripresa, Wepner manda il campione al tappeto (Ali giurerà fino alla fine che gli aveva pestato un piede), e cede solo a diciannove secondi dalla campana finale del quindicesimo round. In una sala di Los Angeles, davanti alla diretta a circuito chiuso, c'è un attore italoamericano di 28 anni con il labbro piegato da una paralisi facciale e una carriera fatta di comparsate: era, per dire, uno dei teppisti che molestano i passeggeri della metropolitana in Il dittatore dello stato libero di Bananas di Woody Allen. Si chiama Sylvester Stallone, e quel match diventerà uno degli spunti del suo copione. La prima stesura di Rocky la butterà giù in tre giorni e mezzo, come un pugile che non ha tempo di tirare il fiato.
Stallone ha a lungo negato che Wepner fosse il modello del suo eroe (Wepner gli fece causa, e la faccenda si chiuse con un accordo dai termini mai svelati). Nel pantheon di Balboa ci sono pure Rocky Marciano, Joe Frazier e Rocky Graziano, la cui autobiografia era già diventata Lassù qualcuno mi ama con Paul Newman. E chissà se, nel suo nome e nella sua mitezza, non riecheggi pure il Rocco Parondi di Alain Delon in Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, altro emigrato del Sud che sale sul ring pur detestando la violenza. Del resto il padre di Stallone, Francesco, era nato a Gioia del Colle, nel barese, la terra della mozzarella e del Primitivo. La prima stesura del copione era assai più cupa: Mickey era razzista e Rocky, nel finale, sceglieva di farsi battere, nauseato dal circo del pugilato professionistico. Il film che conosciamo, insomma, è il risultato di una conversione alla speranza.
«I play Rocky»: il no che valeva una carriera
Il copione piace, e piace a tal punto che United Artists vorrebbe affidarlo a un divo vero: Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds, James Caan. Stallone, che ha il conto in banca di un monaco trappista, rifiuta un'offerta a sei cifre per cedere i diritti. O sul ring ci sale lui, o niente. Confesserà poi che non si sarebbe mai perdonato di vedere quella storia trionfare con la faccia di un altro. I produttori Irwin Winkler e Robert Chartoff sfruttano un cavillo del loro contratto (con un budget abbastanza basso possono dare il via libera da soli), ma United Artists concede pochi soldi e pretende garanzie: i due garantiscono di tasca propria eventuali sforamenti, pronti a ipotecare le loro case. Lo studio, intanto, scommette sulla loro produzione più costosa, New York, New York di Martin Scorsese, pensata per fare da argine al prevedibile flop di Rocky: ironia della sorte, andrà esattamente al contrario. Ralph Bakshi declina la regia perché non vuole abbandonare l'animazione, e così arriva John G. Avildsen. Il conto finale: 1.075.000 dollari.
Nel frattempo, racconta la leggenda (che Stallone ha alimentato con gusto), l'attore aveva venduto per disperazione il suo bullmastiff Butkus. Nel memoir The Steps ricorda di averlo ricomprato per 1.500 dollari appena incassato l'assegno. Butkus finirà nel film come cane di Rocky, che il doppiaggio italiano ribattezza con prosaica tenerezza Birillo. E non è l'unico parente sul set. Ma ci arriviamo.
Ventotto giorni, una Steadicam e una pista di pattinaggio deserta
Le riprese partono il 9 gennaio 1976 e durano ventotto giorni, divise tra due città: a Philadelphia, nella grisaglia dell'inverno, si girano gli esterni più celebri, mentre gran parte del film si realizza a Los Angeles, compreso il combattimento finale ambientato allo Spectrum. La casa di Rocky è al 1818 di East Tusculum Street, a Kensington: un buco con le pareti scrostate e lo specchio con le foto da ragazzo. Il film si apre in una palestra di quart'ordine che si chiama, non a caso, Resurrection Athletic Club, sotto lo sguardo di un Cristo dipinto che sembra fare il tifo. Per inseguire il pugile all'alba, tra le bancarelle dell'Italian Market e su per la scalinata del Philadelphia Museum of Art, Garrett Brown impugna la sua nuova invenzione, la Steadicam. Rocky è uno dei primi film a usarla: Brown ricorda di averci lavorato mentre erano in produzione anche Questa terra è la mia terra di Hal Ashby e Il maratoneta di John Schlesinger.
La miseria dei mezzi si trasforma in poesia, come accade solo a chi ha più talento che soldi. Il primo appuntamento tra Rocky e Adriana, con lui che allunga qualche dollaro al custode per pattinare su una pista chiusa e deserta, doveva svolgersi tra la folla, in orario di apertura: ma le centinaia di comparse costavano troppo, e la solitudine diventò romanticismo. Parimenti, almeno nella versione di Avildsen, quando il manifesto appeso sopra il ring arriva con i colori dei calzoncini invertiti, la battuta del promoter George Jergens («Non ha molta importanza, no?») trasforma l'errore in una scena (Stallone, dal canto suo, ha raccontato di aver cambiato i calzoncini all'ultimo momento). E quando la vestaglia di Rocky si rivela larga come un tendone da circo, Stallone scrive una battuta in cui il pugile se ne lamenta. Il budget è talmente risicato che la famiglia finisce dentro l'inquadratura: il padre suona la campana dei round, il fratello Frank canta doo-wop attorno a un bidone in fiamme, la moglie Sasha firma le foto di scena. Non accreditato, nei panni della guardia del corpo di Creed, fa capolino un esordiente Michael Dorn, futuro Worf di Star Trek: The Next Generation. E nel combattimento finale Stallone si incrina davvero le costole, che nella finzione è Apollo a vedersi spaccare: uno specchio deformante da luna park.
Adriana, Paulie, Mickey e le tartarughe Tarta e Ruga
Se il cuore di Rocky batte sul ring, l'anima abita altrove. Per esempio tra gli acquari del negozio di animali J&M Tropical Fish, dove lavora la timida Adrian Pennino di Talia Shire (sorella di Francis Ford Coppola, già Connie in Il padrino), arrivata dopo che Carrie Snodgress aveva chiesto troppo e che Susan Sarandon e Cher erano state scartate. Nel doppiaggio italiano Adrian diventa Adriana, e da qui nasce quell'urlo strozzato, «Adrianaaa!», che ogni italiano ha almeno una volta imitato in cucina, in palestra o sotto la doccia. Le tartarughe Cuff e Link si trasformano invece in Tarta e Ruga, battesimo degno di un Rodari di periferia. E a dare la voce a Rocky è Gigi Proietti, che gli regala una romanità sgangherata e tenerissima, da Trastevere trapiantato in Pennsylvania; dal secondo capitolo il testimone passerà a Ferruccio Amendola.
Attorno ai due innamorati si muove un'umanità ammaccata, un presepe laico di vinti. Burt Young è Paulie, fratello di Adriana, geloso, alcolizzato e un filo manesco, che lavora nella cella frigorifera dove Rocky prende a pugni i quarti di bue (un'idea che Joe Frazier, presente con un cameo, ha sempre rivendicato come propria). Viene in mente Una bistecca di Jack London, il racconto in cui il vecchio pugile Tom King perde l'incontro della vita perché non ha potuto permettersi un pezzo di carne la sera prima: Rocky la carne non la mangia, la picchia. Burgess Meredith, il Pinguino della serie tv di Batman, è Mickey Goldmill, l'allenatore che gli toglie l'armadietto e lo liquida come «una scamorza», salvo poi sognare di vederlo diventare uno che «mangiava fulmini e ricacava i tuoni». Carl Weathers, ex linebacker degli Oakland Raiders, è l'Apollo Creed modellato su Ali, dopo che il pugile Ken Norton aveva rinunciato alla parte. E nei panni dello strozzino Tony Gazzo c'è Joe Spinell, che qualche anno più tardi avremmo ritrovato inguainato nel vinile del perfido conte Zarth Arn di Starcrash: anche i cattivi, a Hollywood, fanno carriera.
Ma tutto il film sta in due battute minime, nel giorno del Ringraziamento. Prima, davanti al tacchino che non voleva: «Per te è il giorno del ringraziamento, per me è solo giovedì». Poi, sulla pista deserta, mentre lei pattina e lui le trotterella accanto, Adriana gli chiede perché faccia il pugile. «Perché non ballo e non canto», risponde lui, con la sincerità disarmante di chi non ha mai avuto un piano B.
Gonna Fly Now e una scalinata verso il cielo
Bill Conti, chiamato da Avildsen dopo che David Shire (allora marito di Talia) aveva declinato per altri impegni, dispone di appena 25mila dollari per tutto: compenso, musicisti, studio di registrazione e financo il nastro magnetico. Ne esce Gonna Fly Now, con le parole di Carol Connors e Ayn Robbins, che dal 2 all'8 luglio 1977 è numero uno della Billboard Hot 100 e che l'American Film Institute ha collocato al 58° posto delle più grandi canzoni del cinema americano. Quegli ottoni accompagnano la corsa più famosa della storia del cinema: settantadue gradini di pietra che il mondo intero chiama Rocky Steps e che turisti di ogni latitudine risalgono ogni giorno in tuta grigia, alzando le braccia come davanti a un altare pagano. Il direttore al Commercio cittadino Dick Doran arrivò a dire che Stallone e Rocky avevano fatto per l'immagine di Philadelphia più di chiunque altro dai tempi di Ben Franklin. Persino il padre fondatore, verrebbe da dire, ha dovuto incassare.
E la statua? La storia del bronzo commissionato da Stallone per Rocky III è un romanzo di peregrinazioni: piazzato in cima alla scalinata nel 1981, considerato dai funzionari un oggetto di scena più che un'opera d'arte, spostato davanti allo Spectrum, riportato su per Rocky V, sistemato alla base della scalinata nel 2006. Proprio quest'anno, dopo una mostra all'interno del museo, l'originale è stato collocato definitivamente in cima ai gradini, dove dal 2024 stazionava una copia prestata dallo stesso Stallone. Al suo vecchio posto, da giugno, c'è la statua di Joe Frazier. Una piccola, postuma rivincita per il campione vero che si era visto rubare la corsa, i quarti di bue e la gloria.
Tre Oscar e uno sgambetto a Taxi Driver
Il film costato circa un milione ne incassa 117 tra Stati Uniti e Canada e 225 nel mondo, diventando il maggiore incasso del 1976. La critica si divide con eleganza. Roger Ebert gli assegna quattro stelle e vede in Stallone il giovane Marlon Brando; Vincent Canby, sul New York Times, lo liquida come pura fantasia da anni Trenta, e in molti evocano Frank Capra (chi per lodarlo, chi per sbeffeggiarlo). Ai premi Oscar del 1977 Rocky ottiene dieci candidature e vince tre statuette: miglior film, regia ad Avildsen e montaggio a Richard Halsey e Scott Conrad. Mette al tappeto Taxi Driver, Quinto potere, Tutti gli uomini del presidente e Questa terra è la mia terra: altro che sfavorito. Quella sera Muhammad Ali sale sul palco a sorpresa accanto a Stallone e lo provoca: «Sono io il vero Apollo Creed!». Quasi quarant'anni dopo, nel 2015, un sondaggio dell'Hollywood Reporter tra i membri dell'Academy avrebbe riassegnato la statuetta a Tutti gli uomini del presidente. Ma la storia, come i verdetti ai punti, non si riscrive col senno di poi. Nel 2006 la Library of Congress ha accolto Rocky nel National Film Registry, tra le opere da conservare per sempre.
Rocky Joe, il Giappone e i figli di Balboa
Tuttavia, se Rocky ha un fratello maggiore, abita in Giappone. Nel 1968, otto anni prima del film, Asao Takamori e Tetsuya Chiba avevano creato Ashita no Joe, il manga di Joe Yabuki, randagio dei bassifondi di Tokyo che trova nel pugilato l'unica redenzione possibile. Quando la serie animata sbarca su Rete 4 nell'aprile del 1982, il titolo italiano diventa, per cavalcare l'onda di Balboa, Rocky Joe. Un battesimo discutibile, eppure rivelatore: entrambi non combattono per una cintura, ma per esistere. Con una differenza sostanziale. Joe, nell'ultima tavola, siede nel suo angolo, consumato fino a diventare cenere bianca, e sorride. Rocky, invece, cerca la sua donna tra la folla. L'Oriente sceglie il sublime della consunzione, l'Occidente l'abbraccio. Nel 2011 Fumihiko Sori ne ha tratto un film dal vero, con la pop star Tomohisa Yamashita nei panni di Joe.
Nel frattempo la saga di Philadelphia è cresciuta come un albero genealogico da famiglia del Sud: Rocky II (1979), III (1982), IV (1985), V (1990) e Rocky Balboa (2006), girato da uno Stallone di 59 anni. Poi è arrivato il figlio di Apollo, Adonis Creed, con il volto di Michael B. Jordan: Creed (2015), Creed II (2018) e Creed III (2023), il primo della serie senza Rocky Balboa sullo schermo. Burt Young se n'è andato nel 2023, Carl Weathers nel 2024. Ma i fantasmi, al cinema, tornano sempre a sedersi nel loro angolo, con l'asciugamano sulle spalle.
Cinquant'anni dopo: un concerto, un biopic e un memoir
L'anniversario si è trasformato in una festa lunga quindici round. Il 5 novembre 2026 Stallone e Bill Conti si sono ritrovati al Kings Theatre di Brooklyn per Rocky in Concert, con il film sul grande schermo e l'orchestra a eseguire dal vivo la colonna sonora, dopo una conversazione moderata da Gayle King. Negli Stati Uniti Rocky è tornato in sala restaurato in 4K dal 7 all'11 novembre. E il 29 settembre è uscito, anche in Italia per Rizzoli, il memoir The Steps. Come sono diventato Rocky Balboa, arrivato pochi mesi dopo gli 80 anni dell'attore, compiuti il 6 luglio.
C'è poi il cinema che racconta il cinema, genere che Hollywood pratica con il narcisismo di un culturista davanti allo specchio. I Play Rocky di Peter Farrelly, il regista di Green Book (e prima ancora di Tutti pazzi per Mary), ripercorre la genesi del film con Anthony Ippolito (già Al Pacino nella serie The Offer) nei panni del giovane Stallone, Matt Dillon in quelli del padre e Stephan James nel ruolo di Carl Weathers. Presentato a Toronto e poi alla Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale italiane con il titolo Rocky sono io il 31 dicembre, distribuito da Eagle Pictures, mentre negli Stati Uniti, dopo un'uscita limitata il 6 novembre, è in tutte le sale dal 20. Stallone non ha partecipato alla produzione, ma ha dato il suo assenso al copione e al casting e ha parlato con Ippolito prima delle riprese. D'altronde il suo film lo aveva già scritto, interpretato e vissuto mezzo secolo fa.
Sicché torniamo là dove eravamo partiti, sul ring dello Spectrum, la sera del 1° gennaio 1976, anno del Bicentenario. Apollo entra vestito da George Washington e poi da Zio Sam, una parata patriottica degna di un carro di Viareggio. Rocky lo manda al tappeto al primo round, prima volta in carriera per il campione. Quindici riprese dopo, con la palpebra destra incisa per poterci vedere e il naso a pezzi, è ancora in piedi. «Non ci sarà rivincita», sibila Apollo. «E chi la vuole!», risponde Rocky, che ha già il cuore altrove. E mentre lo speaker annuncia la vittoria di Creed con una decisione non unanime, lui nemmeno lo ascolta: grida «Adrianaaa!» nella bolgia, finché lei non lo raggiunge sul ring. Ha fallito, certo. Ma ha fallito meglio di chiunque altro. Beckett, ne siamo certi, sarebbe salito sul ring ad abbracciarlo.
Se fosse un cocktail
Se Rocky fosse un cocktail si chiamerebbe Yo, Adriana! e andrebbe ordinato a notte fonda, in un bar di Kensington con l'insegna al neon mezza fulminata e la radio sintonizzata su una partita degli Eagles. Alla base un rye whiskey, omaggio alla Pennsylvania, culla storica del whiskey di segale americano: ruvido, speziato, onesto come un gancio al fegato. A seguire un amaro pugliese, in onore di Gioia del Colle e di quel barbiere emigrato che non immaginava di avere un figlio in cima a una scalinata, succo di limone fresco e un velo di sciroppo di zucchero di canna, perché pure i duri hanno diritto alla dolcezza. Infine, inevitabile, un albume d'uovo, tributo alle cinque uova crude ingollate all'alba prima della corsa. Si agita a lungo senza ghiaccio, poi con il ghiaccio, fino allo sfinimento del braccio, come un allenamento sui quarti di bue. Si serve in una coppa ghiacciata con tre gocce di Angostura sulla schiuma, rosse come un sopracciglio spaccato al quindicesimo round. Si beve tutto d'un fiato, si resta in piedi e si chiama a gran voce la persona amata. Che è, in fondo, l'unica vittoria che conta.