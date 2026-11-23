L'idea alla base dello show? Far sentire gli spettatori come se fossero nel salotto di casa. A teatro questo significava anche telefoni accesi e chiacchiere in sala. Lo stesso Paolantoni aveva spiegato che non ci sarebbe stato "il divieto di utilizzare il cellulare, anzi", e che se qualcuno avesse ricevuto una telefonata lui sarebbe stato felice di rispondere. Nello show si alternano monologhi, sketch, favole e personaggi surreali, con parti preparate e momenti del tutto improvvisati. Gli spettatori possono intervenire e cambiare la direzione delle scene. Tra i temi ci sono i rapporti tra uomini e donne e tra genitori e figli. Secondo il comico, è proprio la partecipazione del pubblico a rendere ogni replica diversa, ed è "una delle carte vincenti" dello spettacolo. Il suo segreto, ha raccontato, è semplice: se si diverte lui per primo, "si divertirà maggiormente anche il pubblico".