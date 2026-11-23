Introduzione
Lunedì 23 novembre va in onda su Rai 2 la versione televisiva di Salotto Paolantoni, lo spettacolo teatrale che Francesco Paolantoni porta in scena da anni insieme ad Arduino Speranza. È un mix di monologhi, sketch e improvvisazione, in cui anche il pubblico è chiamato a partecipare. Lo show si può vedere anche in diretta streaming su RaiPlay
Quello che devi sapere
Salotto Paolantoni On Air, quando e dove vederlo
Salotto Paolantoni On Air va in onda stasera, lunedì 23 novembre, su Rai 2, con inizio alle 21.20, subito dopo il Tg2 Post. Chi non ha la tv a portata di mano può seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay, nella sezione dedicata a Rai 2. Con questo show, il teatro arriva in prima serata. Francesco Paolantoni, volto noto della comicità napoletana, porta in tv uno spettacolo nato sul palcoscenico e cresciuto replica dopo replica davanti al pubblico. Salotto Paolantoni On Air non è né un talk show classico, né una semplice serie di numeri comici: è più una serata tra amici, in cui gli spettatori diventano parte dello spettacolo e nessuna sera è uguale all'altra.
Dal teatro alla tv, la storia dello spettacolo
Salotto Paolantoni è nato a teatro. Il debutto risale al 2016 al Sancarluccio di Napoli, una piccola sala molto amata dal pubblico napoletano. Da allora lo spettacolo è stato portato in tournée in giro per l'Italia, con Paolantoni che lo ha cambiato e aggiornato più volte. A dicembre 2025 è tornato a Napoli, al Teatro Sannazaro, uno dei teatri più antichi della città, con una produzione di Arteteca e Tradizione e Turismo. Ora diventa uno spettacolo televisivo, adattato ai tempi e al linguaggio della tv ma con la stessa atmosfera informale.
Com'è fatto lo show: monologhi, sketch e improvvisazione
L'idea alla base dello show? Far sentire gli spettatori come se fossero nel salotto di casa. A teatro questo significava anche telefoni accesi e chiacchiere in sala. Lo stesso Paolantoni aveva spiegato che non ci sarebbe stato "il divieto di utilizzare il cellulare, anzi", e che se qualcuno avesse ricevuto una telefonata lui sarebbe stato felice di rispondere. Nello show si alternano monologhi, sketch, favole e personaggi surreali, con parti preparate e momenti del tutto improvvisati. Gli spettatori possono intervenire e cambiare la direzione delle scene. Tra i temi ci sono i rapporti tra uomini e donne e tra genitori e figli. Secondo il comico, è proprio la partecipazione del pubblico a rendere ogni replica diversa, ed è "una delle carte vincenti" dello spettacolo. Il suo segreto, ha raccontato, è semplice: se si diverte lui per primo, "si divertirà maggiormente anche il pubblico".
Arduino Speranza, la spalla di sempre
Accanto a Paolantoni, sul palco e ora anche in tv, c'è l'attore Arduino Speranza. I due lavorano insieme da più di vent'anni, e la loro intesa è uno degli elementi più importanti dello spettacolo. Speranza ha il compito di dare ritmo alle scene, rilanciare le battute e creare situazioni nuove con il collega. Paolantoni lo ha sempre presentato come un vero partner di scena, promettendo al pubblico che insieme a lui se ne sarebbero viste "delle belle".
Chi è Francesco Paolantoni
Napoletano, attore, comico e autore, Francesco Paolantoni ha una lunga carriera divisa tra teatro, cinema e televisione. Negli anni Novanta il grande pubblico lo ha conosciuto con i programmi della Gialappa's Band. Negli ultimi anni è stato uno dei volti fissi di Stasera tutto è possibile, il comedy show di Stefano De Martino su Rai 2, e ha partecipato anche a Che tempo che fa con Fabio Fazio e insieme a Biagio Izzo ha partecipato a Pechino Express 2026. Tuttavia, non ha mai lasciato il teatro: nella primavera del 2026 è andato in scena al Teatro Mercadante di Napoli con Le allegre comari di Windsor di Shakespeare.