L'11 novembre 2023, Giulia Cecchettin scompare a pochi giorni dalla laurea, una tragedia che segna profondamente la sua famiglia e l'intero Paese. In "Se domani non torno", Paola Randi ricostruisce il percorso di Gino, Elena e Davide Cecchettin, raccontando come il lutto si trasformi in una presa di coscienza collettiva e in un appello contro la violenza sulle donne. Il film, in anteprima alla 21esima Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, arriverà nelle sale italiane il 5 novembre 2026

Liberamente ispirato al libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli, il film ripercorre i giorni che seguono la scomparsa di Giulia, l'11 novembre 2023, alla vigilia della laurea. Al centro del racconto ci sono il padre Gino, interpretato da Filippo Timi, la sorella Elena, a cui presta il volto Tecla Bossi, e il fratello Davide, interpretato da Tommaso Allione. Accanto a loro, Sabrina Martina interpreta Giulia, la cui presenza continua a vivere nei ricordi, negli oggetti e nei disegni, anche quando la sua assenza diventa insostenibile. Il percorso di Elena, che denuncia il legame tra femminicidio e cultura patriarcale, e quello di Gino, chiamato a interrogarsi anche sul ruolo degli uomini, diventano il cuore di una presa di coscienza che supera i confini della famiglia. Prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con Mediaset e Sky, Se domani non torno sarà presentato alla 21esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, e arriverà nelle sale italiane il 5 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures.