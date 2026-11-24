Introduzione
Una donna vestita di nero appare fra le canne di un lago, in pieno giorno. Immobile. A vederla è Miss Giddens, l'istitutrice interpretata da Deborah Kerr in Suspense (The Innocents, 1961), e a noi tocca decidere quanto fidarci dei suoi occhi. Sessantacinque anni dopo il debutto londinese del film, torniamo a Bly, dove Jack Clayton ha dato corpo ai fantasmi immaginati da Henry James in Il giro di vite. Truman Capote lasciò per tre settimane i morti veri di A sangue freddo per riscrivere il copione, Freddie Francis lasciò che il buio divorasse i bordi dell'inquadratura. E quella ninna nanna, O Willow Waly, che Clayton ci fa ascoltare a schermo nero, risuona ancora nei corridoi di The Haunting of Bly Manor, la serie Netflix di Mike Flanagan, dove l'istitutrice porta il cognome del regista: Dani Clayton. Perché a Bly i fantasmi non se ne vanno mai. Cambiano soltanto nome.
Quello che devi sapere
Il dono, la frusta e tre settimane per un giro di vite
Prima ancora delle immagini, una voce. Lo schermo resta nero per quarantacinque secondi e una bambina intona O Willow Waly, una ninna nanna che anziché addormentare tiene svegli per notti intere. Comincia così Suspense (The Innocents, 1961) di Jack Clayton, che il 24 novembre 1961, sessantacinque anni fa, debuttava al Carlton Theatre di Londra. E da allora quella istitutrice che vede (o crede di vedere) i morti non ha mai smesso di aggirarsi nei corridoi del nostro immaginario, con il passo felpato di chi sa che il vero spavento non urla: sussurra.
«Quando Dio ti concede un dono, ti consegna anche una frusta; e la frusta serve unicamente all'autoflagellazione». Lo scriveva Truman Capote nella prefazione di Musica per camaleonti (1980), quasi vent'anni dopo aver scoperto sulla propria pelle quanto il talento possa trasformarsi in condanna. Eppure, all'alba degli anni Sessanta, il folletto di Colazione da Tiffany quella frusta la maneggiava ancora come un frustino da dandy. Era immerso fino al collo nel sangue vero del Kansas, quello che sarebbe diventato A sangue freddo, quando Jack Clayton gli chiese di scendere in un altro abisso, meno cronachistico e assai più impalpabile. Capote accettò, giacché adorava la novella di Henry James, e si concesse tre settimane di vacanza dall'orrore reale per dedicarsi a quello immaginario. Il risultato è un film che da noi fu ribattezzato Suspense, con quella disinvoltura tutta italiana che baratta un titolo carico d'ironia con un'etichetta da botteghino.
Henry James, del resto, aveva avvisato i lettori. Nella prefazione all'edizione newyorkese delle sue opere definì Il giro di vite (1898) una «amusette», un giochetto per catturare chi non si lascia catturare facilmente: i disincantati, gli scettici, i palati difficili. Sicché la trappola era tesa da oltre sessant'anni, e il cinema non aspettava altro che caderci dentro. Con buona pace di chi ignora che, nell'inglese meno vittoriano, screw evoca ben altri giri. Ma su questo, come vedremo, Capote aveva le idee chiarissime.
La trama di Suspense: un'istitutrice, due bambini e una casa
La trama, per chi non avesse ancora varcato i cancelli di Bly, è presto detta. Miss Giddens, alla sua prima esperienza come istitutrice, viene assunta da un ricco scapolo (Michael Redgrave, in un cameo d'autore, lui che in Incubi notturni era stato un ventriloquo posseduto dal proprio pupazzo) che non ha spazio, né mentale né emotivo, per i nipoti orfani. Unica condizione: non disturbarlo mai. Un uomo che delega i sentimenti come si delega la contabilità. Nella grande tenuta di campagna la attendono la dolce Flora, la materna Mrs Grose, che manda avanti la casa, e presto il piccolo Miles, espulso dal collegio perché «cattiva influenza» per i compagni. Il bambino è affascinante, maturo, forse troppo, e indulge in galanterie da piccolo lord in miniatura. Poi arrivano le voci, le apparizioni di un uomo e di una donna tra le stanze e i giardini: sono Peter Quint, il valletto, e Miss Jessel, la precedente istitutrice, entrambi morti, legati in vita da una relazione violenta. Miss Giddens si convince che i due spettri possiedano i bambini per continuare, attraverso i loro corpi, quell'amore malato. L'apparizione più agghiacciante, del resto, non arriva a mezzanotte: Miss Jessel, vestita di nero, si materializza tra le canne di un lago in pieno giorno, immobile, mentre Flora gioca poco lontano. Il terrore, a Bly, non ha bisogno del buio.
Ma la vera protagonista è forse la casa. Clayton la considerava a tutti gli effetti un personaggio. Gli esterni furono girati nella magione gotica di Sheffield Park, nel Sussex orientale, mentre gli interni, la serra e persino una facciata di Bly presero vita negli studi di Shepperton. Il regista voleva aprire la pièce di William Archibald (1950), interamente ambientata in un salotto, senza però perdere un grammo di claustrofobia. Tant'è che lo spazio, a Bly, si allarga soltanto per stringersi meglio attorno alla gola dello spettatore. «Non occorre essere una stanza per essere infestati», scriveva Emily Dickinson. E infatti, a guardar bene, la dimora più stregata del film non ha muri né soffitti: è la testa di chi la abita.
Archibald, Capote e la guerra dell'ambiguità
Il primo copione era di Archibald, che sia a teatro sia sullo schermo partiva da un presupposto granitico: i fantasmi esistono, punto. Clayton la pensava diversamente. «Il male era vivo nella mente della governante», spiegò, «e di fatto è più o meno lei a creare la situazione». Capote introdusse così quella simbologia freudiana che innerva rapporti e inquadrature, insinuando che gli spettri siano il frutto della repressione sessuale e delle paranoie della protagonista. Era la vecchia tesi di Edmund Wilson, che aveva letto la novella come il ritratto clinico di una nevrosi. E del resto Sigmund Freud, nel saggio sul Perturbante (1919), riprendendo Schelling, definiva perturbante tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, nascosto, e che invece è affiorato. Una definizione che a Bly calza come un guanto di pizzo. John Mortimer (il futuro papà dell'avvocato Rumpole), accreditato per le scene e i dialoghi aggiuntivi, diede alle battute una patina vittoriana, come una mano di cera su un mobile tarlato.
Secondo lo storico della cultura Christopher Frayling, circa il novanta per cento della sceneggiatura che vediamo sullo schermo porta la firma di Capote. Frayling vi riconosce persino un sapore Southern Gothic: piante lussureggianti e marcescenti, insetti voraci a fare da controcanto all'eros soffocato della protagonista. Il Mississippi che tracima nel Sussex, verrebbe da dire. Clayton, però, smussò quell'aspetto, per non spezzare il delicato equilibrio tra racconto di fantasmi e lettino dello psicanalista. Un film costruito sul forse, insomma. E il forse, al cinema, fa molta più paura del certamente. Oscar Wilde faceva dire a Lord Henry, nel Ritratto di Dorian Gray, che il solo modo di liberarsi di una tentazione sia cedervi. Miss Giddens sceglie l'altra strada, la più impervia: resistere. E chi resiste, si sa, finisce per vedere la tentazione ovunque, persino dietro i vetri di una finestra.
Deborah Kerr, funambola tra santità e follia
Fu la 20th Century Fox a volere Deborah Kerr, benché l'istitutrice di James avesse vent'anni e l'attrice sfiorasse i quaranta. Ma nessuna come lei sapeva rendere il fuoco che cova sotto l'amido dei colletti. Era stata suor Clodagh in Narciso nero di Powell e Pressburger, aveva rotolato tra le onde abbracciata a Burt Lancaster in Da qui all'eternità. Castità e abbandono, la clausura e la battigia: Kerr è il perfetto punto di equilibrio fra il velo e il costume da bagno. Quando chiese a Clayton che cosa dovesse sottolineare, il regista rispose: «Recitala come la senti, ma non dimenticare l'ambiguità!». Kerr scelse allora di camminare sul nervosissimo filo teso tra sanità e follia, lasciando al pubblico il compito di esercitare la propria intelligenza. È in scena per quasi tutti i 99 minuti del film: un assolo, più che un'interpretazione. Una Giovanna d'Arco in crinolina che sente le voci, con la differenza che nessuno sa dire se vengano dal cielo o dagli scantinati dell'anima.
Accanto a lei, l'undicenne Pamela Franklin, al debutto, e Martin Stephens, già biondissimo bambino alieno nel Villaggio dei dannati: un curriculum da piccolo inquietante di professione. Per preservarne l'innocenza (il titolo originale non mente), Clayton consegnò ai due attori in erba solo le parti di copione prive degli elementi adulti e torbidi della storia. E Kerr, raccontò la segretaria di edizione Pamela Mann, vegliava affinché sul set i bambini si divertissero. Quanto a Peter Quint, Peter Wyngarde rivelò anni dopo che Alec Guinness e Cary Grant si erano detti interessati alla parte. Clayton disse no a entrambi. Bastava un volto alla finestra, non una star. Del resto, i fantasmi migliori sono quelli senza agente.
CinemaScope al buio: i filtri e le candele di Freddie Francis
Clayton, che veniva dal realismo di La strada dei quartieri alti, voleva un film lontanissimo dagli horror sanguigni della Hammer, dai canini lucidi e dai corsetti in technicolor. La Fox pretese il CinemaScope, lui avrebbe preferito il formato academy, temendo di non saper riempire i lati di quello schermo sterminato. A convincerlo fu il direttore della fotografia Freddie Francis, premiato con l'Oscar per Figli e amanti, girato proprio in quel formato (e che anni dopo avrebbe illuminato The Elephant Man di David Lynch). Francis concentrò la luce al centro dell'inquadratura e lasciò che il buio divorasse i margini. Nelle sue memorie racconta di una serie di filtri di vetro, trasparenti al centro e via via più scuri verso i bordi, dipinti a mano su sua indicazione da due anziane signore nella cucina di una fattoria a Chalfont St. Giles, nei pressi di Windsor. Altri li dipinse lui stesso sul set, quando la scena lo richiedeva. E per rischiarare le stanze fece preparare candele a più stoppini intrecciati. Al centro del set il chiarore era tale che un giorno Deborah Kerr si presentò con gli occhiali da sole, come una diva sulla Croisette. Paradossi della paura: per creare le tenebre serve un abbaglio.
Parimenti sopraffina fu la mano del montatore Jim Clark, che ispirandosi a Un posto al sole di George Stevens costruì dissolvenze lunghissime, autentici «mini montaggi», arrivando a fondere fino a quattro immagini nello stesso fotogramma. Visioni sospese, che appartengono insieme alla fine di una scena e all'inizio della successiva, proprio come i fantasmi appartengono a due mondi. Il sodalizio tra i due fu idilliaco quasi fino alla fine: dopo la proiezione riservata alla stampa, racconta Clark, Clayton andò su tutte le furie perché le reazioni dei critici tardavano ad arrivare, e ridusse in frantumi un grande modellino in gesso di Bly. Anche le case infestate, a volte, si esorcizzano a martellate.
O Willow Waly, la ninna nanna che apre le porte di Bly
Torniamo a quel buio iniziale. O Willow Waly, la canzone di Georges Auric e Paul Dehn interpretata da Isla Cameron, tornerà come un'ossessione per tutta la pellicola. Dopo il nero arrivano le mani di Kerr, giunte in preghiera con il rosario tra le dita, e il suo volto che affiora lentamente dall'oscurità tra sussurri e singhiozzi. Frayling osserva che quell'incipit ci spinge a fidarci della protagonista, ma il nero che la circonda suggerisce che tutto ciò che seguirà potrebbe esistere soltanto nella sua testa. Insomma, il patto con lo spettatore è firmato con inchiostro simpatico.
Clayton non era soddisfatto della partitura di Auric e, poiché il compositore francese era malato, il rimaneggiamento toccò a W. Lambert Williamson. Ma la vera rivoluzione arrivò da Daphne Oram, pioniera della musica elettronica britannica, che creò (senza essere accreditata) suoni sintetici, spettrali masse di onde sinusoidali. Il fruscio del soprannaturale, per una volta, usciva da un oscillatore. Ed è curioso che l'aldilà più vittoriano del cinema parli già la lingua del futuro.
Il finale di Suspense e il mistero di Miles
Il finale è un vortice. Rimasta sola con Miles, Miss Giddens lo incalza su ciò che ha detto e fatto ai compagni di collegio, e su chi gliel'abbia insegnato. Il bambino esplode in insulti e risate folli, il volto di Quint compare alla finestra, poi in giardino. Miles grida il suo nome, si irrigidisce, cade. È morto. E la donna, singhiozzando, lo bacia sulle labbra. Lo studioso David J. Hogan vi ha letto una perversa variazione della Bella addormentata: un principe azzurro in gonnella il cui bacio, anziché risvegliare, sigilla. Clark ricorda che Clayton visse quella scena con enorme tormento, rivedendola infinite volte senza quasi cambiare un fotogramma.
La critica dell'epoca si divise con garbo. Time lodò l'«oscurità pericolosa e intelligente» del film, rimproverando però agli sceneggiatori di premere troppo sul pedale psichiatrico: spiegare il fantasma, sosteneva, significa disinnescarlo. Bosley Crowther, sul New York Times, fu tiepido. Pauline Kael, invece, lo definì il miglior film di fantasmi che avesse mai visto. Archibald e Capote vinsero l'Edgar Award, Clayton il premio del National Board of Review come miglior regista, e il film fu in concorso a Cannes nel 1962. Nel 1971 arrivò perfino un antefatto immaginato del racconto di James, Improvvisamente, un uomo nella notte di Michael Winner, presentato alla Mostra di Venezia, con Marlon Brando nei panni di Quint. Un anno prima del Padrino, Quint aveva finalmente un corpo. E che corpo.
Da Bly a Bly Manor: Mike Flanagan e i fantasmi dell'amore
L'eco di Bly non si è mai spenta. Kate Bush vi si ispirò per The Infant Kiss, Martin Scorsese lo ha inserito tra gli horror più spaventosi di sempre, Guillermo del Toro lo ha indicato tra le fonti di Crimson Peak. Ed è impossibile, guardando Nicole Kidman aggirarsi tra le tende tirate di The Others di Alejandro Amenábar, non sentire il fruscio della crinolina di Miss Giddens.
Ma l'omaggio più devoto porta la firma di Mike Flanagan, che nel 2020, dopo Hill House, ha riaperto i cancelli di Bly con The Haunting of Bly Manor, disponibile su Netflix. Il primo giorno di lavoro con gli sceneggiatori, ha raccontato, li portò negli uffici della Amblin a vedere The Innocents nella sala di proiezione di Steven Spielberg. Un battesimo in piena regola. La serie rilegge con libertà Il giro di vite e intreccia altri racconti di James, ma è al film di Clayton che dichiara il proprio amore a ogni piè sospinto. Basti pensare al nome della protagonista: l'istitutrice, interpretata da Victoria Pedretti, si chiama Dani Clayton, come il regista. E come Miss Giddens, anche lei chiede all'autista di poter percorrere a piedi l'ultimo tratto di strada verso la casa, mentre tra le stanze torna a risuonare O Willow Waly. Flanagan, però, compie un passo ulteriore: trasforma la storia di fantasmi in una storia d'amore, sicché la paura diventa malinconia e lo spettro più ingombrante si rivela il ricordo. Giacché a Bly, sessant'anni dopo, si continua a morire di desiderio. Solo che stavolta lo si confessa.
E mi piace pensare che Kenji Mizoguchi, con i fantasmi velati di nebbia dei Racconti della luna pallida d'agosto (1953), avesse già insegnato a Clayton e a Flanagan la stessa lezione: lo spettro più temibile è quello che non sappiamo se sia davvero lì, e forse quello che più desideriamo vedere. Senza contare che il giro di vite aveva stregato l'Italia già nel 1954, quando l'opera di Benjamin Britten debuttò alla Fenice di Venezia, la città dove persino le facciate dei palazzi sembrano trattenere il respiro.
Sessantacinque anni dopo, Miss Giddens continua a stringere il suo rosario nel buio. Il dono di Capote, la frusta di Clayton, la vite di James che gira e rigira senza mai fermarsi. «Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia», ammoniva Amleto, altro grande frequentatore di spettri. Ma a Bly la questione è un'altra: quante ne sogna la nostra. In fondo, come insegnava il vecchio Henry, i più facili da catturare sono proprio quelli convinti di non cadere in trappola.
Se fosse un cocktail
Si chiamerebbe Giro di vite. E non solo per James. Capote, si racconta, aveva un debole per lo Screwdriver, vodka e succo d'arancia, che chiamava affettuosamente «la mia bevanda all'arancia». E il cerchio, letteralmente, si chiude: screw da una parte, screwdriver dall'altra. Partiamo da lì, ma vestiamolo da istitutrice vittoriana. Base di vodka, per omaggiare lo scrittore, Lillet Blanc per la grazia ambigua da salotto inglese, un cucchiaino di liquore alla violetta, come i fiori appassiti di una serra in cui nessuno entra più, e qualche goccia di orange bitters, l'arancia ridotta a fantasma di sé stessa. Si mescola con ghiaccio e si serve in una coppetta gelata. Il tocco finale è una lunga scorza di limone, attorcigliata a spirale e spremuta sopra il bicchiere: il twist, appunto, il giro di vite. Da sorseggiare a lume di candela, meglio se a più stoppini, e possibilmente senza voltarsi verso la finestra alle proprie spalle.