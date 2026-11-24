Prima ancora delle immagini, una voce. Lo schermo resta nero per quarantacinque secondi e una bambina intona O Willow Waly, una ninna nanna che anziché addormentare tiene svegli per notti intere. Comincia così Suspense (The Innocents, 1961) di Jack Clayton, che il 24 novembre 1961, sessantacinque anni fa, debuttava al Carlton Theatre di Londra. E da allora quella istitutrice che vede (o crede di vedere) i morti non ha mai smesso di aggirarsi nei corridoi del nostro immaginario, con il passo felpato di chi sa che il vero spavento non urla: sussurra.

«Quando Dio ti concede un dono, ti consegna anche una frusta; e la frusta serve unicamente all'autoflagellazione». Lo scriveva Truman Capote nella prefazione di Musica per camaleonti (1980), quasi vent'anni dopo aver scoperto sulla propria pelle quanto il talento possa trasformarsi in condanna. Eppure, all'alba degli anni Sessanta, il folletto di Colazione da Tiffany quella frusta la maneggiava ancora come un frustino da dandy. Era immerso fino al collo nel sangue vero del Kansas, quello che sarebbe diventato A sangue freddo, quando Jack Clayton gli chiese di scendere in un altro abisso, meno cronachistico e assai più impalpabile. Capote accettò, giacché adorava la novella di Henry James, e si concesse tre settimane di vacanza dall'orrore reale per dedicarsi a quello immaginario. Il risultato è un film che da noi fu ribattezzato Suspense, con quella disinvoltura tutta italiana che baratta un titolo carico d'ironia con un'etichetta da botteghino.

Henry James, del resto, aveva avvisato i lettori. Nella prefazione all'edizione newyorkese delle sue opere definì Il giro di vite (1898) una «amusette», un giochetto per catturare chi non si lascia catturare facilmente: i disincantati, gli scettici, i palati difficili. Sicché la trappola era tesa da oltre sessant'anni, e il cinema non aspettava altro che caderci dentro. Con buona pace di chi ignora che, nell'inglese meno vittoriano, screw evoca ben altri giri. Ma su questo, come vedremo, Capote aveva le idee chiarissime.