Il buio si avvicina. Mancano soltanto due episodi alla fine della quinta e ultima stagione di Babylon Berlin, e l'uovo del serpente è ormai prossimo a schiudersi. Nel secondo atto del Giulio Cesare di Shakespeare, Bruto si convince che Cesare vada considerato come l'uovo di un serpente, che una volta dischiuso diventerebbe, per sua natura, letale: meglio dunque ucciderlo nel guscio. Nella Germania del 1933 quell'ammonimento è rimasto inascoltato proprio da chi avrebbe avuto il potere di schiacciare l'uovo. Non è un caso che Ingmar Bergman abbia intitolato proprio L'uovo del serpente il suo film del 1977, ambientato a Berlino nei primi giorni del novembre 1923, nel pieno dell'iperinflazione della Repubblica di Weimar, quando la membrana del guscio era ancora così sottile da lasciar intravedere il rettile che vi cresceva dentro.

Ecco, se il quinto episodio, disponibile come il sesto su Sky Atlantic e in streaming su NOW, è il pensiero, il sesto è l'azione. Parole e fatti. E, ça va sans dire, cominciano i primi caduti, le ferite si aprono, la follia si fa carne e le tenebre si manifestano.