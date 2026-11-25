Introduzione
Babylon Berlin 5, episodi 5 e 6: l'uovo del serpente si incrina. Bruto, nel Giulio Cesare, consigliava di schiacciarlo nel guscio; nella Berlino del 1933 chi poteva farlo ha preferito voltarsi dall'altra parte. A due episodi dal finale, la stagione conclusiva della serie di Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, smette di ballare sull'orlo del vulcano. Gereon Rath (Volker Bruch) è nelle mani delle SA, Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) indaga in una polizia ormai al guinzaglio, un magnate dell'acciaio parla con i fantasmi e nei palazzi del potere si cerca il pretesto per sospendere la costituzione. Il quinto episodio è il pensiero, il sesto l'azione. E l'azione, stavolta, lascia il segno. La nostra recensione
Quello che devi sapere
Babylon Berlin 5, recensione episodi 5 e 6: l'uovo del serpente
Il buio si avvicina. Mancano soltanto due episodi alla fine della quinta e ultima stagione di Babylon Berlin, e l'uovo del serpente è ormai prossimo a schiudersi. Nel secondo atto del Giulio Cesare di Shakespeare, Bruto si convince che Cesare vada considerato come l'uovo di un serpente, che una volta dischiuso diventerebbe, per sua natura, letale: meglio dunque ucciderlo nel guscio. Nella Germania del 1933 quell'ammonimento è rimasto inascoltato proprio da chi avrebbe avuto il potere di schiacciare l'uovo. Non è un caso che Ingmar Bergman abbia intitolato proprio L'uovo del serpente il suo film del 1977, ambientato a Berlino nei primi giorni del novembre 1923, nel pieno dell'iperinflazione della Repubblica di Weimar, quando la membrana del guscio era ancora così sottile da lasciar intravedere il rettile che vi cresceva dentro.
Ecco, se il quinto episodio, disponibile come il sesto su Sky Atlantic e in streaming su NOW, è il pensiero, il sesto è l'azione. Parole e fatti. E, ça va sans dire, cominciano i primi caduti, le ferite si aprono, la follia si fa carne e le tenebre si manifestano.
Babylon Berlin 5, episodio 5: la tentazione dello stato d'emergenza
Gereon Rath (Volker Bruch) si risveglia pestato a sangue in una caserma delle SA a Tempelhof, accanto al giornalista Gustav Heymann (Martin Wuttke). Altro che Parigi: il Reich, come avevamo previsto, ha le braccia lunghe. Nella cella i prigionieri, quasi tutti professori e intellettuali (gente abituata a maneggiare la penna, non il coltello), studiano un piano per sopraffare le guardie durante il trasferimento verso Oranienburg, la destinazione indicata da Brock, e scoprono con sollievo che almeno uno di loro, lo stesso Brock, è un fabbro. Un'evasione da La grande fuga, ma senza Steve McQueen e senza motocicletta. «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché senza che avesse fatto nulla di male una mattina venne arrestato», recita l'incipit del Processo di Kafka, pubblicato nel 1925. Nella Berlino del 1933 Josef K. ha mille volti. A Berlino, intanto, Gottfried Wendt (Benno Fürmann) annuncia a Gennat e a Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) che Gereon è stato catturato a Parigi e sospeso dal servizio con l'accusa di alto tradimento.
Ma è nei palazzi del potere che l'episodio mostra il suo volto più gelido. Dopo la grande manifestazione socialdemocratica al Lustgarten (quella del 7 febbraio 1933, secondo le stime, portò in piazza circa duecentomila persone), Wendt discute dello stato d'emergenza con il capo della polizia Magnus von Levetzow. Il montaggio, con perfidia, passa subito a Marinus van der Lubbe (Tobias Kersloot), il Prometeo ubriaco che abbiamo conosciuto nel terzo episodio, e ad Albrecht. La serie, insomma, suggerisce una regia nazista del rogo che verrà. La Storia, quella accertata, ci dice che il regime sfruttò l'incendio del 27 febbraio 1933 per sospendere le libertà fondamentali con il decreto del giorno dopo, mentre la dinamica del rogo è ancora oggi discussa. Tacito, nell'Agricola, aveva già spiegato come funziona: dove fanno il deserto, lo chiamano pace. Qui, dove si prepara l'incendio, lo chiameranno emergenza
Clara Luxemburg, una Lisistrata in tailleur
La vedova Elisabeth Behnke (Fritzi Haberlandt) entra nella parte: si presenta come Clara Luxemburg, sorella inventata di Rosa, per proporre un fronte unito alla socialdemocratica Rosa Helfers (Jenny Schily) e alla comunista dottoressa Völcker (Jördis Triebel). Una Lisistrata in tailleur, che prova a fare con le donne quello che gli uomini dei partiti non hanno saputo fare. Le due, manco a dirlo, litigano su tutto, perché il settarismo non è un'esclusiva maschile. Ma Elisabeth, con la cocciutaggine delle persone miti, non molla.
Böhm, Gennat e la polizia sotto il giogo delle SA
Böhm (Godehard Giese) trova un altro reduce di Pasewalk, Franz Krajewski, accoltellato come Strelow. Ma è Gräf a tornare dall'istituto di patologia con la notizia: per il corpo di Krajewski è già stato dato il via libera alla cremazione, senza autopsia. Mi prendono per stupido, si chiede Böhm, o sono diventati semplicemente così sfrontati? La risposta, ahinoi, arriva poco dopo, quando gli uomini di Wendt vengono a prenderlo. Josef K., appunto. E qui la strana coppia della Kripo, che tanto ci aveva fatto sorridere, comincia a pagare il prezzo della propria ostinazione. Resta negli occhi una delle inquadrature più belle della stagione, quella di Charlotte e Böhm che dalla Alte Nationalgalerie guardano verso il Duomo e il Lustgarten, con il castello ricostruito sullo sfondo: un'immagine che, quando la serie debuttò nel 2017, non sarebbe stata possibile.
Parimenti, Ernst «Buddha» Gennat (Udo Samel), il leggendario capo della squadra omicidi realmente esistito, uno che aveva la stazza di un lottatore di sumo e la pazienza del soprannome, tenta di aiutare Charlotte pur sotto il giogo delle SA. Nel sesto episodio finge di archiviare il caso Forster, salvo poi rivelarle in privato che il procuratore Dresse, quello che nel 1924 aveva preso in prestito il fascicolo di Hitler, si trova a Berlino, e le organizza un incontro. Ed è proprio discutendo con Gennat, nel sesto episodio, che Charlotte parla della dignità dell'uomo, una battuta che i tedeschi riconosceranno al volo: riecheggia l'articolo 1 della Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, promulgata nel 1949 come risposta ai crimini del nazismo. Un messaggio in bottiglia lanciato dal 1933 verso il futuro. Ma il crepuscolo incombe.
Babylon Berlin 5, episodio 6: le parole diventano fatti
Il sesto episodio è quello dell'azione, e del dolore. Gereon viene interrogato da Wendt sotto una lampada puntata in faccia, il classico allestimento da tortura. Ma Wendt vuole soltanto sapere del fascicolo di Pasewalk, si convince che Gereon non sappia nulla e lo lascia andare con un sarcastico augurio di buona fortuna: da oggi è il nemico personale del cancelliere. Gereon vede partire il camion dei prigionieri, sventola il tesserino sotto il naso di un automobilista, gli requisisce l'auto e si lancia all'inseguimento. Nel camion, Heymann, Katelbach e gli altri provano a liberarsi con cucchiai affilati. Parte un colpo, la scena stacca. Quando torna, Katelbach sta morendo fra le braccia di Heymann.
Ed è qui che Babylon Berlin ci spezza il cuore. Samuel Katelbach (Karl Markovics), il giornalista goloso di torte, il più mite e indifeso di tutti, tira fuori dalla tasca la lista della spesa che Elisabeth gli aveva scritto e spende l'ultimo respiro per le patate. Gli scappa la parola austriaca, si corregge, e aggiunge che lei prende sempre quelle farinose. Il Rosebud di Katelbach è una patata farinosa. Chi ha seguito queste recensioni ricorderà la Sachertorte tagliata come un grafico elettorale e il duello linguistico sulle Kartoffelpuffer: la serie aveva seminato quei momenti di leggerezza a tavola per raccoglierli adesso, nel modo più crudele. Un violino solo accompagna le scene successive. Poi Gereon e Heymann, ferito a un orecchio, bussano alla porta di Elisabeth, e il suono si fa ovattato, come se il mondo si fosse spento di colpo. Il pianoforte sommerge le parole. A Elisabeth basta guardare Heymann per capire. Elisabeth, più tardi, chiederà a Helfers e Völcker, che continuano a litigare sul programma comune, di trovare un accordo almeno per amore di Katelbach.
Nyssen e Thyssen: la follia che si fa carne
Alfred Nyssen (Lars Eidinger), il personaggio di finzione liberamente ispirato al magnate dell'acciaio Fritz Thyssen (uno dei grandi finanziatori di Hitler, il cui nome comparirà nel 1941 sulla copertina di I Paid Hitler, libro elaborato da Emery Reves a partire dai suoi dettati e pubblicato senza la sua autorizzazione), ascolta l'ex cancelliere Kurt von Schleicher proporgli un patto delle destre. E parla con la madre morta, che lo punzecchia per aver lasciato le redini alla moglie Helga (Hannah Herzsprung), mentre è lei a telefonare al nuovo cancelliere per suo conto. Lui risponde che se le sta riprendendo. Poi la macchina da presa adotta lo sguardo di Helga e ci mostra la verità: Nyssen parla con il nulla, come Norman Bates con la sua mamma in Psyco. E giacché Hitchcock ci ha insegnato che le madri morte sono le più ingombranti, non c'è da stare tranquilli. La follia, appunto, si fa carne, e ha la voce di un fantasma. Intanto Helga organizza la visita di Hitler al castello dei Nyssen. La data? Il 27 febbraio.
Sul lato destro del volto di Nyssen c'è quell'esteso angioma piano in cui, a guardarlo bene, mi pare di leggere tutta la fragilità psicologica, l'alienazione e la doppiezza del personaggio. Sul volto di Gottfried Wendt c'è invece una cicatrice che è una mappa dell'appartenenza: uno Schmiss, la ferita che gli aristocratici studenti tedeschi si procuravano praticando la Mensur, la tradizionale scherma accademica delle confraternite, ed esibivano come una medaglia. Facce che sono biografie. E due modi opposti di portare addosso la Germania.
Charlotte e Gereon, sparatoria e bacio come in Hana-bi
Tornato a casa, Gereon trova ad aspettarlo un commando delle SA, uno dei quali nascosto dietro le tende come Polonio nell'Amleto (e sappiamo come finì Polonio). La sparatoria è feroce: un coltello gli trafigge un dito, uno degli aggressori usa il compagno morente come scudo, i proiettili finiscono. E quando l'ultimo SA, invece di sparare subito, si avvicina con calma da cattivo di James Bond, alle sue spalle compare Charlotte, che lo abbatte. Bussano alla porta: è un sergente di polizia, allarmato dal rumore. Charlotte gli racconta che stava solo facendo il bagno e lo invita a entrare per un caffè, mentre la macchina da presa ci mostra i cadaveri sparsi per l'appartamento. Il sergente declina con garbo e spiega ai suoi uomini che una sparatoria avrebbe fatto un altro rumore. Una sfrontatezza degna di Billy Wilder.
Poi la resa dei conti fra i due: Charlotte si scaglia contro Gereon, furiosa per il suo silenzio e per la paura che ha avuto, gli dice che è stanca di non potersi fidare di lui. Lui le spiega di averla cercata. E si baciano. Violenza e tenerezza nello stesso fotogramma, come in Hana-bi di Takeshi Kitano, Leone d'oro a Venezia nel 1997, dove un poliziotto alterna l'esplosione brutale della violenza alla dolcezza muta per la moglie malata. Fuochi d'artificio, appunto, che è proprio quello che significa hana-bi.
La musica degli episodi 5 e 6: Wann wir schreiten Seit' an Seit'
Dopo le canzoni di Zaho de Sagazan, la colonna sonora di questi due episodi si fa più sobria, quasi ascetica. Il brano che resta addosso è uno solo, e non lo canta una star: Wann wir schreiten Seit' an Seit', quando marciamo fianco a fianco, il canto del movimento operaio tedesco intonato dalla folla alla fine della manifestazione socialdemocratica al Lustgarten, con Charlotte in mezzo agli amici di Jacky. Un inno di speranza collettiva che, ascoltato oggi, suona come un congedo. Poi, dopo la morte di Katelbach, soltanto un violino solo. Il resto è silenzio.
Babylon Berlin 5, episodi 5 e 6: il giudizio
Il quinto episodio prepara la miccia, il sesto la accende. E financo il silenzio, alla fine, fa rumore. È la coppia di puntate più dolorosa della stagione, quella in cui la serie smette di danzare sull'orlo del vulcano e comincia a contare i morti. La morte di Katelbach, con quelle patate farinose, è una delle scene più strazianti mai viste in Babylon Berlin, e Karl Markovics la interpreta con un pudore che commuove. Fritzi Haberlandt regala a Elisabeth un dolore senza lacrime, Lars Eidinger fa di Nyssen un fantasma in carne e ossa, Liv Lisa Fries tiene insieme rabbia e amore in un solo sguardo. Mancano due episodi, e una data cerchiata in rosso: il 27 febbraio 1933. Il serpente ha già incrinato il guscio.
Se fosse un cocktail
Si chiamerebbe Erdäpfel, come le patate nella lingua di Vienna, in memoria di Katelbach. Vodka di patate, quelle farinose, s'intende, liquore all'albicocca, come la confettura che si nasconde sotto la glassa della Sachertorte, un filo di crème de cacao e, a coronare il tutto, un cucchiaio di panna montata non zuccherata, lo Schlagobers dei caffè viennesi. Servito in una coppetta, va bevuto lentamente, in silenzio, con un violino solo in sottofondo. Alla salute di chi, anche nell'ora più buia, pensa ancora alla lista della spesa di chi ama.