Laura Pausini trionfa ai Latin Grammys: nella première che precede la cerimonia ufficiale, prevista alla MGM Grand Arena di Las Vegas, la cantautrice vince nella categoria Mejor Álbum Pop Tradicional per l'album "Yo Canto 2": è il quinto della sua carriera, e arriva a vent'anni da "Yo Canto", grazie a cui aveva ricevuto il secondo Latin Grammy della sua carriera nel 2007. "Lacrime di gioia e orgoglio, grata ai cantautori spagnoli e latinoamericani che omaggio nei miei concerti" ha scritto sui social l'artista

La stella di Laura Pausini continua a brillare, anche ai Latin Grammy: la cantautrice, infatti, ha vinto il prestigioso riconoscimento per l'album "Yo Canto 2", nella categoria Mejor Álbum Pop Tradicional. Per la cantautrice, che ha ringraziato la Latin Recording Academy con un videomessaggio, è il quinto della sua carriera.

"Lacrime di gioia e orgoglio, grata ai cantautori spagnoli e latinoamericani a cui rendo omaggio"

Pausini, che in America Latina è amatissima, in un messaggio pubblicato anche sui suoi profili social, ha ringraziato tutti i cantautori di lingua spagnola che, in ogni concerto, ricorda con i suoi brani. L'artista ha ricordato anche tutti i produttori, i musicisti e gli artisti che l'hanno accompagnata nella creazione di questo album, un progetto che omaggia la musica latina attraverso reinterpretazioni di grandi successi di artisti come Bad Bunny, Shakira e Juan Luis Guerra - solo per citarne alcuni.

Una dedica speciale

Laura Pausini, che nel suo messaggio ha ricordato che il tour mondiale riprenderà il 17 febbraio 2027 da Buenos Aires, ha dedicato il Latin Grammy per "Yo Canto 2" all'amico Walter e al suo amato cane Marlon, scomparso da poco.

Un premio importante che sottolinea ancora una volta l'importanza e il valore che la cantautrice italiana ha per la musica latina: un orgoglio ancora più forte per il nostro paese. Congratulazioni, Laura!