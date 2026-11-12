Latin Grammys 2026, J Noa: "Faccio rap, Laura Pausini è d'ispirazione"

La chiamano "Figlia del rap" per i suoi testi incisivi che parlano di attualità e della società in cui viviamo. Tanto da definire il modo di raccontare ciò che la circonda "giornalismo urbano". E lo stile urban, con bachata e dembow che ha radici nella sua Repubblica Dominicana, è ciò che la distingue. Anche se Laura Pausini è una delle sue più forti ispirazioni: abbiamo incontrato la talentuosissima J Noa, che ai Latin Grammys 2026 ha ricevuto ben quattro candidature. L’intervista dell'inviata a Las Vegas

J Noa trasmette felicità: è quello che traspare dai suoi occhi e dal suo sorriso appena ci salutiamo. Siamo a Las Vegas e tra poche ore parteciperemo entrambe alla cerimonia dei Latin Grammys, ma lei è una delle artiste più attese. Sono quattro le candidature che ha ricevuto quest’anno, una soddisfazione molto importante che condivide subito dopo avermi detto che è felice di parlare spagnolo con me: “Sì, è un’emozione forte per me essere qui, e sapere che la mia musica è stata riconosciuta. Non è semplice, e sento un po’ di responsabilità. Ma è tutto così incredibile poter vivere questi momenti. Ho solo 21 anni, certo, e il viaggio è appena iniziato, ma va tutto bene così”.

"Essere ai Latin Grammys è un onore e una responsabilità"

J Noa è energia pura: nata a San Cristóbal, nella Repubblica Dominicana, fa rap da sempre. L’abbiamo conosciuta anche grazie al suo NPR Tiny Desk, nel 2023, e da lì non si è più fermata. Ma è consapevole che ogni momento è prezioso: “Ho sempre tanti progetti in testa, mi piace quello che faccio e cerco di trarre ispirazione da ogni momento che vivo, ma anche da ogni persona che ho la fortuna di incontrare e conoscere. Sapere di essere stata scelta tra tanti artisti che stimo, e che le storie di cui parlo vengono ascoltate è quello che di più bello può succedere a chi, come me, ha scelto questa professione”.

"Laura Pausini per me è un'ispirazione. Amo la sua musica, e lei è una di noi"

Un sorriso ampio, entusiasta, ma con la testa dritta all’obiettivo. Ammetto, però, che quando le chiedo se le piacerebbe trascorrere una serata con un’artista di cui ha stima lei, sorridendo, mi chiede: “Ad ascoltare musica, giusto?” Io annuisco sorridendo insieme a lei, e le confermo che mi interessa sapere cosa ascolta una ragazza della sua età che, però, ha scelto il rap come il suo linguaggio di espressione. J Noa non ha dubbi e cita senza alcuna esitazione un’artista che conosciamo molto bene: “Laura, Laura Pausini!” Io la guardo e dico: “Sai che in tanti pensano che Laura non sia italiana, tanto è famosa in America Latina?! Ma è un’artista italianissima, al ceno per cento” Sorridiamo insieme J Noa aggiunge: “Sai, di lei mi piace che, oltre ad avere una voce stupenda, è vera. È una di noi. Per tutti noi è un mito, e le sue canzoni per me sono fonte di ispirazione. Colgo questa occasione per mandarle un messaggio: Laura, facciamo una canzone insieme! E poi ti aspetto nel mio paese, magari per un concerto in uno stadio!”