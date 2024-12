Nathy Peluso si racconta a Sky Tg24, tra Latin Grammys e il Grasa Tour

Come sono andati i Latin Grammys? È la prima domanda che faccio a Nathy Peluso, appena ci salutiamo via zoom. Nathy è da poco tornata da Miami, dove ha ricevuto ben tre riconoscimenti della Recording Academy per il suo album Grasa. Un disco che la cantautrice argentina porterà in Italia domenica 9 febbraio 2025 al Fabrique di Milano. “Se sono pronta per questo show? Prontissima, non vedo l’ora di venire a Milano” aggiunge Nathy entusiasta. E dei Grammy mi dice con un bellissimo sorriso: “Come sono andati? Fueron increíbles ! Siamo tornati vincitori, è stata una bella serata, sì”.

Tre Latin Grammys, il Grasa Tour (a Milano il 9 febbraio 2025)

Nathy Peluso non è più una sorpresa, ma una bellissima conferma. Il suo ultimo album, Grasa, sta ottenendo riscontri e soddisfazioni meritate. “Tutti i miei album sono onesti, non potrei mai fare musica che non mi rispecchia. Il fatto di ricevere dei riconoscimenti così importanti come i Latin Grammys, senza dimenticare che siamo candidati anche ai Grammys di febbraio, per me è benzina positiva per continuare a fare, sempre di più. L’energia arriva da lì: è proprio questo il segreto” mi racconta Nathy. È bellissimo ascoltare le sue parole, soprattutto perché non usa mai il singolare: non dice mai ho ricevuto una nomination, perché ciò che fa è il risultato di un lavoro di squadra. E non è per niente scontato, soprattutto oggi. Nathy, nata e cresciuta Luján, nei pressi di Buenos Aires, si divide tra l’Argentina e la Spagna. Viaggia molto e la sua mente è un vulcano di idee e creatività, che non si ferma solo alla musica: Nathy, infatti, è una grande appassionata di moda, che lei vede come un’ulteriore sfumatura da sviluppare.

"Sarà uno show molto teatrale"

Nella nostra chiacchierata parliamo anche del suo tour europeo, che la porterà a Milano a febbraio 2025: “Sarà bellissimo: ho preparato uno show molto speciale per tutti: la prima data del tour europeo sarà a Milano. Ho proprio voglia di tornare: l’ultima volta a Milano è stata indimenticabile…Sarà un concerto teatrale, concettuale e molto potente. All’inizio sembra delicato, finché non ti porta alla catarsi. Per ridere, abbracciarsi, andare a casa ispirati e pieni di energia, con voglia di fare. Un concerto con cui contagiare il mio pubblico, regalando allegria, ispirazione.”

"L'America Latina è da sempre ricchissima di storia e tradizione musicale"

Parliamo anche del bellissimo Rinascimento musicale che sta vivendo il Sudamerica, con tanti artisti che si stanno facendo conoscere in tutto il mondo. Nathy dice: "L'America Latina è da sempre ricchissima di storia e tradizione musicale. Il fatto che in tantissimi lo stiano riconoscendo per me è una gioia, perché c'è proprio tanto da ascoltare e vivere di questa parte del mondo. Bello così" dice.