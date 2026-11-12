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Rosalía, Anitta, Karol G e Daddy Yankee cantano ai Latin Grammys 2026

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©Getty

La notte più importante della musica latina è arrivata: alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas saranno circa quaranta gli artisti ad esibirsi per la 27ma edizione dei Latin Grammys. Tra le performance più attese spiccano Rosalía, Karol G, Anitta e Daddy Yankee che ha ricevuto il riconoscimento "Persona dell'anno". Ci sarà anche un omaggio a Willie Colón: Ennio Gatti, che ha lavorato con il trombettista come direttore musicale, riunirà la band originale di Colón, composta da 13 elementi

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